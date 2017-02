Villingen-Schwenningen "Die Musikerziehung ist konkret gefährdet": Musiklehrer über Politik an Ganztagsschulen verstimmt

Markus Hebsacker, Regionalvorsitzender des Tonkünstlerverbandes, fordert ein Umdenken bei den Ganztagsschulen, um die Musikausbildung zu retten. Die Schulen fordern ihrerseits ein Umdenken bei den Musikschulen.

Müsste Markus Hebsacker, Inhaber der größten Musikschule in Villingen und Regionalvorsitzender des Tonkünstlerverbands, den Musikunterricht in Zeiten von G8 und Ganztagsschulen musikalisch einordnen, er würde sicherlich nicht die Ode an die Freude von Beethoven anstimmen. Und er ist nicht der einzige: Der Tonkünstlerverband, der Berufsverband der Musiker, hat am 17. Januar eine Petition gestartet, in der er unter anderem fordert, dass auch selbstständige Musiklehrer in Ganztagskooperationen eintreten können, die bislang nur institutionellen Anbietern vorbehalten sind. Markus Hebsacker fordert noch mehr.

Das sagt der Musiker: Wirtschaftliche Probleme sind nicht zu verhehlen. "Wenn ich nur noch Schüler ab 16.30 Uhr aufnehmen kann, kann ich irgendwann keinen Raum mehr finanzieren", sagt Hebsacker. Und noch etwas stört ihn: Die meisten Schüler seien vom Schulalltag abends schon so platt, nur die motiviertesten würden noch durchhalten. "Das bricht einem das Herz", sagt er. Hebsacker geht es nicht in erster Linie darum, seine eigene Existenz zu sichern. Er hat noch ein zweites Standbein. Am Albert-Schweizer-Gymnasium ist er als Lehrer angestellt. Hebsacker geht es ums Prinzip. "Wir müssen das, was in Deutschland so einmalig ist, das Musikleben, auch in Zeiten von G8 und Ganztagsschulen aufrecht erhalten." Sein Vorschlag: Ein Punktekonto für die Schüler. "Davon könnten auch die Vereine profitieren." Seine Forderung: "Es muss möglich sein, dass die Schüler während des Ganztagsangebots die Schule für eine Stunde verlassen und zum Musikunterricht gehen."

Das sagen die Schulen: 400 Meter sind es vom Gymnasium am Romäusring bis zur Musikschule von Markus Hebsacker in der Thomasgasse. Und das sind genau 400 Meter zu viel. "Mit der Anmeldung zur Ganztagsschule erfolgt die Schulpflicht", sagt Jane Heinichen, Schulleiterin der Golden-Bühl-Schule. "Das ist ein rechtliches und ein Aufsichtsproblem, das können wir nicht so einfach lösen." Andere Probleme hingegen schon: Ob Sport oder Musik, "wir haben in beiden Bereichen gute Kooperationen", sagt Heinichen. Beispielsweise mit dem TV Villingen. Nach dem Unterricht können die Schüler dort Fechten, Leichtathletik oder Volleyball trainieren. Im schulischen Ablauf integriert waren bereits die Basketballer der Panthers Schwenningen mit einer AG, der Tischtennisverein und die Ringer.

Was die Musikangebote betrifft, die werden nicht von Vereinen bestritten. Musikakademie und Stadtmusik übernehmen rhythmische Erziehung und Instrumentalunterricht. Geht es nach Heinichen, muss das nicht so bleiben. "Die privaten Musikschulen sind herzlich eingeladen, Angebote einzubringen", sagt sie. Und: "Wir sind offen für alles, das braucht aber Bewegung auf beiden Seiten." Eine Bedingung: Die Musikschulen müssten weg vom Einzel-, hin zum Gruppenunterricht. Die zweite Bedingung: "Der Unterricht darf die Schüler nichts kosten." Ein höheres Budget für die Schule wäre nötig. Bisher, sagt Heinichen, ist noch keine private Musikschule auf sie zugekommen. Die Golden-Bühl-Schule ist ein Beispiel von vielen. In den meisten Ganztagsschulen, so Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt, gibt es solche Kooperationen mit Vereinen. Jedoch finden alle außerhalb des regulären Schulunterrichts statt.

Sabine Rösner, Leiterin des Schulamtes in Donaueschingen, ist die Diskussion nicht unbekannt. 2014 habe man genau darum eine Vereinbarung geschlossen, deren Ziel es war, Kooperationen zwischen Schulen uns außerschulischen Verbänden zu intensivieren. "Auch der Landesverband der Musikschulen hat die Vereinbarung unterschrieben", sagt Rösner. Integrieren, sagt sie, wäre die Lösung. Allerdings eine, die man sich leisten können muss. Denn die Angebote an der Ganztagsschule müssen kostenfrei sein. Jeder muss daran teilnehmen können. Dass sich etwas ändern muss, weiß auch Rösner. "Es kann nicht mehr jeder nur für sich arbeiten – Schule, Verein, Musiklehrer." Beim Ganztagsgipfel im Mai soll auch das ein Thema sein.