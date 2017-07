Bad Dürrheim Die Minara-Gäste trauern schon jetzt: Bad wird 2019 über ein Jahr geschlossen sein

Das Kurstadt-Schwimmbad steht vor Umbau-Phase. Die Badegäste sehen vor allem Kinder benachteiligt und sehen der Zeit ohne Schwimmbad mit Wehmut entgegen

Es ist amtlich: Das Minara-Schwimmbad in Bad Dürrheim wird umgebaut. 2019 wird das Bad abgerissen und neu gebaut werden. Im März 2019 werden die Bauarbeiten beginnen, die rund 18 Monate andauern werden. Das bedeutet, dass die Badegäste über ein Jahr auf ihr Stammbad verzichten müssen. Der SÜDKURIER hat sich bei den Badegästen umgehört.

Die 58-jährige Regina Sand aus Hüfingen ist schon lange Jahre Stammgast im Bad und kommt vor allem zum Wasserjoggen. "Die Gesundheitsfaktor ist mir sehr wichtig", sagt sie. Die langjährige Schwimmtrainerin vermisst das Minara schon jetzt. "Das Personal ist sehr nett hier, die Wassertemperatur sehr gut und die Atmosphäre angenehm", fasst Sand zusammen. Dafür fährt sie auch gerne die 15 Kilometer aus Hüfingen nach Bad Dürrheim. Für den Erhalt des Bads hat Sand auch in der Sitzung mit den Verantwortlichen des Solemar gekämpft. Besonders für Kinder sei das Schwimmen sehr wichtig. "Ins Solemar können die Kleinkinder und Babys nicht", sagt sie. "Wohin sollen die Eltern dann gehen, wenn hier die Kurse wegfallen", frägt sich die Schwimmerin. Für sich selbst sieht sie bisher wenig Ausweichmöglichkeit. "Wenn es sein muss, fahre ich auch bis Rottweil oder Albstadt." Eine neue Gastronomie und ein neues Schwimmerbecken mit Strömung wären für Sand "ein Highlight". Sie hofft zudem, dass die Leitung der Einrichtung auch künftig in den selben Händen bleiben wird.

Jasmin Bündgen ist mit ihrer Familie auf Verwandtschaftsbesuch in Bad Dürrheim. Die 43-jährige findet es schade, dass das Bad so lange geschlossen sein wird. "Es ist vor allem schlecht für die jungen Leute. Ein Freizeitbad muss schon sein", sagt Bündgen. Sie war schon als Kind im Bad und "seither hat sich nicht viel verändert", sagt sie. Heinz Fischerkeller aus Schwenningen sieht Nachholbedarf am Bau. "Leider wurde über die Jahre nur punktuell baulich verbessert", sagt er. Doch nun sei es von der Technik her nicht mehr zu halten. Fischerkeller findet es schade, dass womöglich "das Freibad wegfällt". Dabei gefalle ihm das Gelände mit den schattenspendenden Bäumen sehr gut. Er beschreibt es als "einmalig".

Auch den Bad Dürrheimern Liane und Joachim Ehlgötz gefällt es hier sehr gut. Joachim Ehlgötz ist beruflich in der Nähe Bruchsals engagiert und schätzt vor allem die kurzen Wege in der Kurstadt. "Wenn ich mal spontan schwimmen gehen möchte, dann kann ich das hier machen", sagt er. Das könne er bei Bruchsal nicht so einfach. Seine Ehefrau Liane schätzt den Ist-Zustand. "Es braucht ja nicht viel, aber diese Art hier gefällt mir", sagt sie.

Elvira Wieczorek-Koziol aus Geisingen findet es bedauerlich, dass das Bad so lange schließt. Sie sieht vor allem Nachholbedarf beim Thema Barrierefreiheit. "Ich habe selbst einen behinderten Sohn, den ich hierher gar nicht mitnehmen kann", sagt sie. Für sie gehören Hallen- und Freibad zusammen. "Ich wünsche mir, dass das Bad mehr auf die Kinder ausgerichtet ist." Dazu zählen für sie "mehr Spielplätze und ein größeres Kinderbecken." Doch man sollte die Wartezeit doch nicht so schwer nehmen, denn "man weiß, dass was Gutes kommt", sagt sie. Ausweichmöglichkeiten sehen die Mutter und Tochter Katharina Wieczorek kritisch. "Für mich gibt es keine Alternative, denn ich bin leider nicht mobil", sagt die 23-jährige Bad Dürrheimerin.

Fakten zum Umbau des Minara-Schwimmbads

Das Schwimmbad soll voraussichtlich Ende 2018 oder Anfang 2019 abgerissen werden. Die Stadt vermeldete, dass "bis dahin das Bad für alle Nutzergruppen zu den gewohnten Zeiten" geöffnet bleibt.

Zwischenzeitlich hat die Stadt Bad Dürrheim einen Projektsteuerungsauftrag für die Begleitung des Bauvorhabens an die Bielefelder Firma Constrata vergeben. Diese Entscheidung wurde nach der Bäder-Tour von Bürgermeister Walter Klumpp, Kur- und Bäder-Geschäftsführer Markus Spettel und Uwe Winter sowie Vertreter des Gemeinderates und der Schwimmvereine durch sechs Schwimmbäder gefällt. Der Projektsteuerer von Constrata, Jens-Wilhelm Brand, war bereits bei der Tour als Experte mit dabei. Die Betreuung des Vorhabens obliegt Constrata und Brand wurde also als Begleiter der Sanierung und des Neubaus beauftragt.

Die erste Phase, die Ende Juli endet, beinhaltet die Vorbereitungen für eine Ausschreibung. Der Umfang der Wasserbecken, die technische und qualitative Ausstattung und der finanzielle Umfang werden dabei geklärt. Die Öffentlichkeit werde nach der Sommerpause umfassend informiert, "bevor die Gremien die beabsichtigte Generalunternehmer-Ausschreibung in die Wege leiten", heißt es seitens der Stadt.

Die Ausschreibung soll im Oktober stattfinden. Den Vorteil eines Generalunternehmers sieht man laut Rathaus darin, dass Planung und Umsetzung aus einer Hand erfolgt. Die dritte Phase beginnt im Frühjahr 2018 und sieht die Entwurfs- und Ausführungsplanungen vor, ehe im März 2019 mit dem 18-monatigen Nau begonnen werden soll.