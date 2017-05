Villingen-Schwenningen Die Katzenmusiker freuen sich über Sonne und tolle Projekte

Beim Sommerfest geht es am Rande auch um die Gestaltung der Zukunft des zweitgrößten Villinger Fastnachtsvereins.

VS-Villingen – Nach zwei misslungenen, weil total verregneten Sommerfesten konnte die Katzenmusik endlich einmal wieder ein von der Sonne beschienenes Wochenende verbuchen. In dem von den Fastnachtswagen umgebenen Platz herrschte beste Biergartenatmosphäre. bewiesen wurde: Katzen wissen eben, das Leben zu genießen.

Die Feste finden seit 1973 in der Halle am Unteren Dammweg statt. Das Hallenfest der Katzenmusik eröffnet den Reigen der großen Villinger Sommerfeste der Fastnachtszünfte. Wie immer, hatte sich die Zunft kräftig ins Zeug gelegt, um den Gästen ein schönes Wochenende zu garantieren. Zugpferd ist neben einer umfangreichen, bekannt guten Speisekarte auch die abwechslungsreiche musikalische Unterhaltung.

In dem Verein wird längst nicht nur gefeiert. Zwei große Projekte beschäftigen derzeit die Vorstandschaft. Die Katzen suchen eine neue Heimat. "Wir platzen hier aus allen Nähten", erklärt Generalfeldmarschall Dominik Schaaf. Die Kleiderkammer ist zu klein, das Archiv ist zu klein und die Halle so weit draußen bietet den 2500 Mitgliedern keinen Ort für einen regelmäßigen Austausch und Treffen, wie es durch eine Vereinsstätte möglich wäre. Das Interesse der Katzenmusik an dem städtischen Gebäude an der Kanzleigasse 1, in welchem früher die Grenadiere und der Schwarzwaldverein ihre Bleibe hatten, wurde zu Jahresbeginn durch einen SÜDKURIER-Bericht bekannt. "Wir sind guter Hoffnung, an das Gebäude heranzukommen", erklärt Schaaf heute. Er ist sich der Herausforderung bewusst, welche das Projekt in den kommenden Jahren für den zweitgrößten Villinger Fastnachtsverein bedeutet.

Er ist sich aber auch gleichzeitig sicher, "dass wir das schultern können". Der Generalfeldmarschall weiter: "Herausforderung aber auch Chance", bringt der Vorsitzende die Konstellation auf den Punkt. Er denke, solch ein Vorhaben aktiviere und binde die Mitglieder enger an den Verein. "Jetzt muss nur noch alles durch die städtischen Ämter und Gremien gehen und der Gemeinderat muss zustimmen", schildert er den Instanzenweg.

Das zweite Projekt ist die Teilnahme am Crowdfunding der Volksbank zur Anschaffung neuer Häser. Diese sollen den Fundus an Leihhäsern für die Jugend aufstocken und so auch sozial Schwächeren oder Narren mit Migrationshintergrund Gelegenheit geben, bei Fastnacht und Brauchtum einzusteigen. "Eine solche Chance können wir natürlich nicht ungenutzt verstreichen lassen", sagt Schaaf abschließend.

