Die Katzenmusik macht in Villingen den Anfang - Mit Bildern!

Die hohen Tage der Villinger Musik starten bei bestem Wetter

Bereits morgens um 8 Uhr ist am Fasnet-Mentig in Villingen die Stadt voll. Es herrscht bestes Wetter für die Narren. Die Katzenmusik macht mit ihren vielen Motivwagen den Anfang. Einige lokalpolitische Themen werden auf die Schippe genommen, zum Beispiel die Wahl des neuen hauptamtlichen Feuerwehrkommandanten. Feuerwehr oben ohne – Kommandant gesucht, heißt es da zum Beispiel. "Auch ohne einen Kommandant, ist unsere Feuerwehr brillant", heißt es da zum Beispiel. Und weiter: "Wir sind es gewohnt aus dem letzten Jahr: Die Feuerwehrwehr kommt "oben ohne " klar." Die Neckarhalle mit 700 Besuchern, aber nur 100 Parkplätzen: Das ist wie so vieles mehr ebenfalls ein gefundenes Fressen für die Narren.