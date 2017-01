VS-Villingen Die Geschichte zweier Eheleute: "Wir haben einander vertraut"

Wenn Anna und Josef Keller einander ansehen, wissen sie, was der andere denkt und was er fühlt. Heute feiern sie Eiserne Hochzeit.

Es war der Schmotzige Donnerstag und es war Tanz in der Adler Post in Stockach, als der 18-jährige Josef Keller seine Frau Anna das erste Mal sah und dachte: "Was für eine hübsche Frau." Drei Jahre später haben sie geheiratet.

Heute, genau 68 Jahre später, steckt Anna Keller ihren Kopf aus der Küche in ihrem Haus im Haslach und sagt: "Ich hab grad noch einen Zopf gemacht." Anna Keller ist gelernte Köchin. Ihr Mann hat sich, einmal in Rente, das Backen beigebracht. Allein an Weihnachten backt er inzwischen 20 Linzertorten. Die Familie ist groß. Kellers haben inzwischen 17 Enkel und zehn Urenkel.

Einfach war es nie. 1962 sind sie nach Villingen gezogen, acht Kinder und die Selbstständigkeit im Gepäck. Urlaub gab es lange nicht. Sonntags ging es in den Schwarzwald oder an den Bodensee. Ohne seine Frau hätte Josef Keller es nicht geschafft. "Ich war nie unzufrieden", sagt sie. "Ich hab es genommen, wie es kam."

Anna Keller ist heute 88 Jahre alt, das Bücken fällt ihr schwer, aber wenn sie lacht, blitzt das Mädchen von früher durch. Josef Keller ist 86 Jahre alt, das Schuhgeschäft in der Kanzleigasse hat er vor 22 Jahren einer seiner Töchter übergeben. Weil eine Kundin ihm einmal erzählt hat, dass ihr Mann immer die Betten fein säuberlich gemacht habe, hat er damit auch angefangen. Jeden Morgen nimmt er dafür den Besenstiel zur Hand.

Was beide verbindet: ein großes Herz. Die Geschichten, in denen sie anderen geholfen haben, erzählen sie nicht aus Stolz, sie erzählen sie, weil sie sich selbst am meisten über die Freude anderer freuen. Ging es einer Kundin finanziell schlecht, haben sie den Preis der Schuhe gesenkt, konnte eine Frau sich kein Gemüse leisten, hat Anna Keller einen Deal mit dem Markt-Beschicker gemacht: Samstags darf sie sich auf meine Rechnung Gemüse nehmen. Sie wussten ja selbst nur zu gut, was es heißt zu kämpfen.

Heute, an ihrem Hochzeits-Jubiläum, gehen sie mit den Wanderfreunden, "wir laufen jeden Sonntag", zum Essen, am Freitag mit der Familie in die Kirche. "Wir sind miteinander alt geworden", sagt Anna Keller, "jetzt sind wir füreinander da".