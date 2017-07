VS-Tannheim Die Freibadretter: Wie 50 Ehrenamtliche jährlich 14 000 Badegäste glücklich machen

Das Tannheimer Freibad wird seit 2005 von freiwilligen Helfern am Leben erhalten. Jetzt hat die Stadt den Zuschuss erhöht. Zu Besuch in einem Bad, in dem manches anders läuft.

Heinzelmännchen nennen sie die Frauen und Männer, die einfach auftauchen, morgens, mittags, abends, die das Geäst aufräumen, nach den Leitungen schauen, das Wasser überprüfen, leere Flaschen einsammeln, Hecken schneiden. Hartmut Murawski ist einer davon.

Es ist Montagmorgen, kurz nach neun, als er über die Wiese läuft im hinteren Teil des Freibads, in der Hand einen Ast und eine leere Wasserflasche. Murawski ist gelernter Heizungsinstallateur, seit drei Jahren Rentner und seit sechs Jahren schaut er regelmäßig, ob die Leitungen dicht und die Technik in Ordnung ist. "Es gibt viel zu tun", sagt er und läuft über die Wiese schon wieder davon. Das Tannheimer Freibad erstreckt sich über eine Fläche von 10|000 Quadratmetern. Zweimal in der Woche wird gemäht, nach Badeschluss sind dann zwei Helfer mindestens vier Stunden damit beschäftigt.

Als 2005 der Förderverein das Bad übernommen hat, waren es rund 80 Helfer. Inzwischen sind es noch gut 50. Tendenz sinkend. 30 sind für die Arbeit am Kiosk eingeteilt, zehn Bademeister haben sie, 15 Helfer kümmern sich um die Technik und die Pflege der Grünanlagen. Freiwillige können sie eigentlich immer gebrauchen. Aktuell wäre ein Maler sehr gefragt. "Die Umkleidekabinen müssten gestrichen werden", sagt Doris Riesle. Riesle ist seit Beginn im Kiosk-Team dabei und seit einigen Jahren auch im Vorstand des Fördervereins.

70 Arbeitsstunden müssen sie in der Woche allein am Kiosk abdecken. Es gibt einen Plan, da können sich die Helfer eintragen. Drei Stunden dauert eine Schicht. Riesle und die anderen neun Vorstandskollegen füllen die Lücken. Manchmal rufen sie auch durch und sagen, wenn wir niemanden für den Kiosk finden, dann müssen wir heute zulassen. Bisher hatten sie immer offen. Auch wenn das bedeutet, dass Riesle auch mal zwei Schichten übernimmt.

20 Grad brauchen sie, dann machen sie auf. Montags bis freitags von 13.30 Uhr bis 19 Uhr, am Wochenende ab elf Uhr. Eine halbe Stunde vor Badebeginn entscheiden sie, ob das Wetter gut genug ist oder nicht. Einer, der immer da ist, ist der einzige Festangestellte im Bad: ein Bademeister aus Trossingen. Er kommt, überprüft das Becken, von Montag bis Sonntag. Regnet es, geht er wieder. Am Wochenende übernehmen nach seinem Anfangscheck die ehrenamtlichen Bademeister. Fallen die aus, übernimmt er auch am Wochenende.

Das Gehalt des Bademeisters, das Chlor, die Farbe für das Becken, Flockungsmittel, Gas, all das muss vom städtischen Zuschuss in Höhe von 30 000 Euro zum größten Teil abgedeckt werden. Ab dem kommenden Jahr wird die Förderung auf 35 000 Euro erhöht. Jetzt kann gespart werden. Und geplant. In der nächsten Woche wird ein Aqua-Ingenieur vorbeikommen, sich das 60 Jahre alte Becken mit einem Fassungsvermögen von 650 000 Litern und den Rissen im Boden anschauen und abschätzen, was alles gemacht werden muss, wenn ein neues Becken installiert werden soll. Schon jetzt ist klar: es wird mindestens 250 000 Euro kosten. Das alte Becken muss jedes Jahr komplett gestrichen werden. Rund zwei Wochen dauert das; jeder streicht, sobald er ein bisschen Zeit hat.

Neben dem Beitrag der Stadt und den Eintrittsgeldern bekommen sie die ein oder andere Spende. Über eine Spendenaktion im Internet konnten sie dieses Jahr eine neue Matschanlage bauen. "Wir sind über jede Spende froh und dankbar", sagt Riesle. Vor zwei Jahren haben sie den Eintritt das letzte Mal erhöht. Erwachsene zahlen 2,90 Euro, Kinder, 1,90 Euro. Eine Familienkarte kostet 6,90 Euro. "Wir wollen das Bad familienfreundlich halten", sagt Riesle. Einige Großfamilien kämen bewusst hierher, weil es günstiger sei, als beispielsweise das Kneippbad in Villingen.

An einem guten Tag sind schon mal bis zu 500 Gäste im Freibad in Tannheim. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 14 000 Besucher.

Hartmut Murawski, der Helfer vom Anfang, zuckt mit den Schultern und macht ein Gesicht als hätte man ihn gerade gefragt, welche Farbe die Wiese hat: "Warum ich hier helfe? Ich habe hier Schwimmen gelernt." "Ich will, dass das Bad weiter besteht." Dafür kämpft er. Dafür kämpfen sie alle.

Die Geschichteeiner Rettungsaktion

2003: Die Stadt ist hoch verschuldet. Erstmals wird im Zuge von Einsparungsmaßnahmen darüber diskutiert, die Freibäder in Tannheim und Schwenningen zu schließen.

2004: Der Ortschaftsrat bildet im Juli einen Freibadausschuss, der nach Möglichkeiten sucht, die Schließung zu verhindern. Vor allem ein Vorschlag scheint erfolgsversprechend zu sein: Ein Förderverein soll gegründet werden, der von der Stadt mit jährlich rund 32 000 unterstützt wird. Damit würde das Freibad erhalten bleiben und die Kosten für die Stadt würden sich von 95 000 auf den angedachten Förderbetrag verringern. Im Dezember fällt der Beschluss, das Bad zu schließen.

13. Februar 2005: Der Förderverein Tannheimer Freibad wird mit 34 Mitgliedern gegründet.

4. Mai 2005: Der Verein kauft das Bad zu einem Symbolpreis von einem Euro plus 16 Prozent Mehrwertsteuer.

11. Mai 2005: Der Gemeinderat beschließt, das Freibad bis mindestens 2009 mit jährlich 30 000 Euro zu unterstützen.

Juni 2005: Der Verein stemmt die erste Badesaison. Über 50 Helfer erklärten sich bereit, die 70-Stunden-Woche im Kiosk aufzuteilen, Kuchen zu backen, beim Putzen zu helfen, die Grünanlagen zu pflegen, die Wassertechnik zu organisieren oder wie auch immer einen Beitrag zur Rettung des Bads zu leisten.

2006: Die Geschichte des Freibads und seinen Rettern findet bundesweite Aufmerksamkeit. Sowohl Bundespräsident Horst Köhler, als auch Kanzlerin Merkel loben die Inititiative der Bürger in einem Schreiben.

Die Geschichte des Freibads und seinen Rettern findet bundesweite Aufmerksamkeit. Sowohl Bundespräsident Horst Köhler, als auch Kanzlerin Merkel loben die Inititiative der Bürger in einem Schreiben. 28. Juli 2017: Der Gemeinderat beschließt die Erhöhung der jährlichen Förderung auf 35 000 Euro für die nächsten fünf Jahre. Der Verein wird davon den hauptamtlichen Bademeister bezahlen und für ein neues Schwimmbecken sparen.

Am kommenden Sonntag, 9. Juli, findet das jährliche Freibadfest statt. Ab 11 Uhr gibt es Kinderschminken, eine Hüpfburg, Musik und Spanferkel. Der Eintritt ist an dem Tag frei.