Villingen-Schwenningen Die Deutsche Uhrenstraße feiert Jubiläum mit großem Straßenfest in Schwenningen

Am Samstag geht es los: In Schwenningen verwandelt sich anlässlich des 25. Geburtstags der Uhrenstraße die Bürkstraße in eine Festivalmeile mit vielen Attraktionen. Jung und alt kommen auf ihre Kosten

Das 25-jährige Bestehen der Deutschen Uhrenstraße wird am Samstag, 13. Mai, mit einem großen Straßenfest in Schwenningen gefeiert. Am Uhrenindustriemuseum in der Bürkstraße lassen die Organisatoren gemeinsam mit den Besuchern das Bestehen und die Tradition der Uhrenstraße hochleben. Das Fest findet von 10 bis 17 Uhr statt und wird bis in den Bürkpark hineinreichen.

Veranstaltet wird das Fest von der Stadt Villingen-Schwenningen im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Uhrenstraße. Die Organisatoren haben für ein vielfältiges Programm gesorgt. Es setzt sich aus Bühnenauftritten, Kinderprogrammen, sowie Führungen und Vorträgen zusammen. Es werden unter anderem die Jugendkapelle der Stadtharmonie Villingen und der Liederkranz Schwenningen für musikalische Unterhaltung sorgen. Der Schwarzwaldbotschafter Hansy Vogt wird ebenso mit dabei sein. Neben einem Auftritt von Vogt, wird es im Nachgang eine Autogrammstunde zu seinem neuen Buch "Wo die Stunde schlägt" gemeinsam mit Rüdiger Gramsch geben.

Auch die kleinen Gäste kommen auf ihre Kosten. Die Kinder dürfen sich, unter dem Motto "Uhr und Zeit", auf ein Kasperle-Theater und eine Märchen-Hüpfburg freuen. In einer Uhrenwerkstatt haben sie die Möglichkeit, ihre eigene Uhr zu bauen und zu gestalten.

Darüber hinaus werden Vertreter der 33 Mitgliedsorte der Arbeitsgemeinschaft vor Ort sein und an verschiedenen Ständen anzutreffen sein. Die Besucher haben so die Gelegenheit, mehr über die Mitglieder und ihre Rollen innerhalb der Uhrenstraße zu erfahren. Das Uhrenindustriemuseum selbst bietet an diesem Tag kostenlose Sonderführungen an. Ein Höhepunkt der Feier wird das Anschneiden der Geburtstagstorte um 16 Uhr sein. Der Schwenninger Bäckermeister Thomas Guhl hat eine riesige Torte eigens für das Jubiläum angefertigt.

Die Uhrenstraße

Die Deutsche Uhrenstraße ist eine Ferienstraße, die vom mittleren Schwarzwald über den Südschwarzwald bis in die Baar verläuft. Gegründet wurde die Straße vor 25 Jahren von einem aktiven Kollegium der an ihr liegenden Orte, Museen und mehreren Firmen. Das Straßenfest in Schwenningen ist die Hauptveranstaltung zum Jubiläumsjahr, aber nicht der einzige Termin. Mit mehr als 130 Veranstaltungen in den Mitgliedsorten wird bis in den November hinein das Jubiläumsjahr gefeiert.