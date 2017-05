Villingen-Schwenningen Die Bürger blicken in Tannheims Zukunft

Die Bürger blicken in Tannheims Zukunft

Planungsbüro stellt erste Ergebnisse der Stadtentwicklungsstudie vor. Demnach hat der Teilort viel Potenzial beim Thema Baumöglichkeiten.

VS-Tannheim – Wie sieht Tannheims Zukunft aus? Diese Frage scheint die Bürger zu beschäftigen. Das Interesse an der Vorstellung der ersten Ergebnisse einer Stadtentwicklungsstudie für die kleinen Stadtbezirke rund um den Kern der Doppelstadt war zumindest groß. Nachdem das Planungsbüro Baldauf bereits in allen anderen kleinen Stadtbezirken seine Erkenntnisse vorgestellt hat, präsentierte Knut Maier in seinem umfassenden Vortrag die Erhebungen nun den Tannheimer Zuhörern.

Nur Daten: Bürgermeister Detlev Bührer schränkte gleich zu Beginn eventuelle Erwartungen der Besucher ein: "Hier werden keine Vorschläge zur Ortsentwicklung unterbreitet, der Auftrag an das Planungsbüro beinhaltet nur die Erhebung von Daten." Der gesamte Auftrag umfasse zwei Teile. Im zweiten Teil werden die Daten analysiert und interpretiert. Knut Maier umriss zunächst die Ausgangslage vor der Frage: Hat das Dorf eine Zukunft? Das klare Ja wurde allerdings durch ein ganzes Bündel von Parametern eingeschränkt, was bei den Besuchern Erstaunen auslöste. Die Rahmenbedingungen für eine gesicherte Zukunft Tannheims formulierte Maier wie folgt: "Um aus eigener Kraft demografisch stabil zu bleiben, braucht ein Ort etwa sieben Prozent Kinder unter sechs Jahren." Hier liege Tannheim noch gut im Rennen und Ortsvorsteherin Anja Keller ergänzte: "Derzeit haben wir zehn Prozent Kinder bis zehn Jahre."

In der anschließenden Diskussion mussten sich Sanjia Erden vom Amt für Stadtentwicklung sowie Detlev Bührer doch einige kritische Fragen anhören. So monierten vier Bürger, dass in den konkurrierenden Nachbargemeinden Brigachtal und Wolterdingen klare Konzepte zur Ansiedlung vorhanden seien, zum Teil gebe es auch finanziell wesentlich bessere Anreizen als die Stadt Villingen-Schwenningen mit ihrem Programm "Jung kauft Alt". Auch die unflexible Haltung seitens der Stadtverwaltung bei speziellen Wünschen der Flächennutzung fand Erwähnung. Einhellig war die Meinung der Anwesenden, dass der zweite Teil der Studie unbedingt auch zukunftsweisende Lösungsansätze aufzeigen müsse. Obwohl das so in dem Auftrag an das Planungsbüro nicht formuliert sei, möchte Knut Maier mögliche Entwicklungsschritte für Tannheim vorstellen. Konzepte für Senioren: Aus den Reihen der Anwesenden wurde gefordert, dass auch Wohnkonzepte für ältere Menschen vorgestellt werden. Diese müssten oftmals wegen fehlender Versorgungsmöglichkeiten den Ort in Richtung Alters- oder Pflegeheim in der Stadt verlassen. Diese künftige Anforderung an die dörfliche Gemeinschaft hatte der Städteplaner mit einem vielversprechenden Beispiel eines Dorfhauskonzeptes in den Raum gestellt. Die Ortsvorsteher der Stadtbezirke werden in naher Zukunft eine Mehrgenerationenwohnmöglichkeit am Kaiserstuhl besichtigen.

Rund um die Studie

Wo und wie kann auch in Zukunft in den kleinen Stadtbezirken attraktiv gewohnt werden? So lautet die Fragestellung der Studie, die nun für jeden Stadtbezirk individuell vorgestellt wurde. Die aktuelle Datenerhebung soll Grundlage für Planungskonzepte der Zukunft sein. (jdk)