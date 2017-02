Villingen-Schwenningen Die Brücke der Liebe in Villingen

Immer mehr Liebesschlösser an Brigachbrücke in VS-Villingen. Die Stadt lässt die Symbole der Liebe aber nicht ewig hängen, da die Schlösser den Korrosionsschutz der Metallgeländer schädigen.

Manuela und Jan, Larissa und Alexej, Martina und Sascha: Diese und weitere Namen können Passanten auf sogenannten Liebesschlössern an der Brigachbrücke beim Villinger Bahnhof entdecken. Die mit wasserfester Farbe aufgetragen Namen sind verwittert. Eingravierte Buchstaben sind besser lesbar. Etwas Rost deutet darauf hin, dass die Schlösser bereits seit 2016 hängen.

Nachdem im Jahr 2012 erste Liebesschlösser in Villingen auftauchten (wir berichteten), haben offenbar immer mehr Verliebte den Wunsch, ihre Partnerschaft an einer Brücke zu verewigen. Fünf Liebesbeweise baumeln aktuell an der Geländerkonstruktion. Das viel frequentierte Villinger „Einfallstor“ scheint für viele Bürger der Stadt mehr zu sein, als ein praktischer Weg, der die Innenstadt mit dem Bahnhof verbindet. Der Fluss, die das Wasser überspannende Brücke, der 2009 im Rahmen der Landesgartenschau umgestaltete Brigachplatz sowie der Uferbereich mit großen Betonstufen locken nicht nur im Sommer Menschen zum Verweilen an. Und wo sich Menschen tummeln, entstehen Ideen, Spuren werden hinterlassen.

Das müssen nicht immer Unrat und Trampelspuren sein. Vielmehr ist die Idee, symbolisch ein Liebesschloss aufzuhängen, ein schönes Zeichen, an einem für die Verliebten bedeutenden Platz. Man muss jedoch genau hinschauen, um sie alle zu finden. Die Schlösser wurden teils geschickt und unauffällig in Ritzen und Ecken platziert. Vielleicht, um sie vor aufmerksamen Bauhofmitarbeitern zu verstecken, oder einfach, weil die kleinen Schlösser nicht um die dicken Metallstangen gepasst haben.

Fakt ist, die Verwaltung lässt immer wieder Liebesschlösser im Stadtgebiet entfernen. Dies bestätigte am Valentinstag Stadtsprecherin Oxana Brunner auf SÜDKURIER-Nachfrage. Weitere Exemplare sind auch an anderen Brücken und auf dem Aussichtsturm Hubenloch zu finden. "Wir machen keine gezielten Kontrollen", erklärt Brunner. Aber: Obwohl es eine schöne Geste sei, könnten die Schlösser auch den Korrosionsschutz der Geländer angreifen und beschädigen. Um den Unterhalt der Konstruktionen nicht zu gefährden, müsse die Stadt sie nach und nach wieder entfernen, fügt Brunner hinzu. Zuletzt sei dies bei der Schwenninger Möglingsbrücke auf dem Landesgartenschaugelände nötig geworden.

Liebesschlösser

Es wird vermutet, dass Absolventen der Sanitätsakademie in Florenz nach der Ausbildung ihre Spind-Schlösser an der Brücke Ponte Vecchio befestigten. Später wurde die Idee von Verliebten in Rom an der Milvischen Brücke übernommen. Über Italien hinaus wurden Liebesschlösser jedoch erst durch den Roman Drei Meter über dem Himmel von Federico Moccia sowie dessen Verfilmung bekannt. Auf den Vorhängeschlössern werden meist die Vornamen eingraviert, oder aufgemalt. Auch das Datum ist häufig zu lesen. Sobald ein Liebesschloss zuschnappt, wird der Schlüssel symbolisch für die ewige Liebe ins Wasser geworfen. Zu viele Schlösser können die Bausubstanzvon Brücken gefährden. Vielerorts sind sie daher verboten.