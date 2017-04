Villingen-Schwenningen Die Bands beim Nightgroove: Rock-Feuerwerk im Glunkenhaus

24 Bands und Künstler verwandeln am 29. April beim Villinger Nightgroove die Innenstadt in eine Festival-Bühne. Wir stellen die einzelnen Bands ganz kurz vor. Diesmal: Jam Slam

Die Cover-Rockband Jam Slam aus Schifferstadt in Rheinland-Pfalz wird beim Villinger Musik- und Kneipenfestival im Café im Glunkenhaus auftreten. Von klassischem Rock, über Pop- bis Bluesrock findet die Band stets ein offenes Ohr bei jedem Rockfan. Die drei Bandmitglieder, Matthias Kiefer (Gesang und Kontrabass), Stefan Dinges (Schlagzeuger), sowie Leadsänger und Gitarrist Stefan Teutsch sehen dem Festival mit Freunde und Motivation entgegen.

Frontmann Stefan Teutsch berichtete dem SÜDKURIER, dass sich die Band auf „optimale Bedingungen“ freue, um gemeinsam mit den Zuschauern einen tollen Auftritt zu erleben. Die Vorfreude und Spannung für den bevorstehenden Event ist in jedem Fall gegeben.

Beste Voraussetzungen also, um den Zuschauern ordentlich einzuheizen. Alle Rockliebhaber werden am 29. April, ab 20 Uhr im Café im Glunkenhaus in der Färberstraße auf ihre Kosten kommen – „coole Livemusik“ ist garantiert.