Villingen-Schwenningen Die Bands beim Nightgroove: Reggae-Musik mit AndiDred und DiBaba im MP-Club

24 Bands und Künstler verwandeln am 29. April beim Villinger Nightgroove die Innenstadt in eine Festival-Bühne. Wir stellen die einzelnen Bands ganz kurz vor. Diesmal: AndiDred & DiBaba

Die Reggae-Künstler von AndiDred & DiBaba werden beim Kneipen- und Musikfestival Nightgroove in Villingen im MP-Club aufspielen. Die beiden Leadsänger André Weekes (AndiDred) und Nicole Bohneberg (DiBaba) teilen die gleiche Leidenschaft und sind bereits seit einigen Jahren gemeinsam auf Tour. Begleitet werden sie dabei von den Musikern der Backing Band Ujima, die die beiden Sänger mit Keyboard, Gitarre, Bass und Drums unterstützen.

Im Gespräch mit dem SÜDKURIER sagt Bohneberg, dass sich die Band auf das bevorstehende Festival freue, und hoffe "gemeinsam mit den Villingern zu grooven." Das Repertoire aus verschiedenen Reggae-Stilen, wie zum Beispiel Roots-Reggae und Soul-Reggae, lassen die Fans auf ihre Kosten kommen. Die Musiker "waren schon einmal in der Umgebung, sind dann aber für das Festival zum ersten Mal in der Stadt", sagt Bohneberg.

Wer den Reggae-Rhythmen ebenso verfallen ist und die mitreißenden Songs von AndiDred & DiBaba nicht verpassen will, sollte sich am 29. April, ab 20 Uhr, im MP-Club in der Gerberstraße einfinden.