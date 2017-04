Villingen-Schwenningen Die Bands beim Nightgroove: Partyrock und Pop im Down Under

Die Bands beim Nightgroove: Partyrock und Pop im Down Under

24 Bands und Künstler verwandeln am 29. April beim Villinger Nightgroove die Innenstadt in eine Festival-Bühne. Wir stellen die einzelnen Bands ganz kurz vor. Diesmal: KIM

Die Rock-Pop Coverband KIM, aus der Rhein-Neckar-Region, wird beim Villinger Musik- und Kneipenfestival Nightgroove in der Bar Down Under auftreten. Die sechsköpfige Gruppe, um Leadsängerin Kim Steiner, deckt ein sehr breites Repertoire an Musikstilen ab. So soll jeder auf seine Kosten kommen.

Die Gruppe besteht seit 2015 und ist seither vor allen Dingen in ihrer Heimatregion aufgetreten. Der Ausflug in den Süden Baden-Württembergs ist daher für KIM eine neue Erfahrung. „Jedes Publikum ist anders“, sagt Schlagzeuger Stefan Seel im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Vor allem die besondere Atmosphäre und die vollen Bars machen für den Schlagzeuger und die Band die Kneipe als Location zu einem absoluten Highlight.

Mittlerweile hat KIM auch Verstärkung bekommen. Ein weiterer Sänger und Keyboarder sind zu den vier Gründungsmitgliedern dazu gestoßen. Das Kollektiv freut sich in Villingen, am 29. April, ab 20 Uhr, in der Bar Down Under in der Färberstraße mit den Zuschauern zu feiern und zu rocken.