Villingen-Schwenningen Die Bands beim Nightgroove: Party, Rock und Pop mit Bongaz am Pulvertürmle

Die Bands beim Nightgroove: Party, Rock und Pop mit Bongaz am Pulvertürmle

24 Bands und Künstler verwandeln am 29. April beim Villinger Nightgroove die Innenstadt in eine Festival-Bühne. Wir stellen die einzelnen Bands ganz kurz vor. Diesmal: Bongaz

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die Partyrocker von Bongaz treten beim Kneipen- und Musikfestival Nightgroove im Restaurant am Pulvertürmle auf. Die Cover Band aus der Region Mannheim haben die Hits aller großen Bands in ihrem Repertoire. Von den Scorpions, über die Rolling Stones und Green Day bleiben keine Wünsche offen.

Der SÜDKURIER sprach im Vorfeld mit Bandmitglied Ralf Schraut, welcher versicherte, dass sich die Band "sehr darauf freut, das erste Mal in Villingen Gast zu sein." Sonst im "gesamten südwestlichen Raum unterwegs", haben es die Gruppe noch nicht nach Villingen geschafft. Das Programm, so Schraut weiter, wird "actiongeladen" sein. Der Zuschauer wird nicht nur Party Rock und guten Sound zu sehen und hören bekommen, sondern auch spektakuläre "Showeinlagen und Outfitwechsel", sagt Schraut.

Wer sich von der Show von Bongaz selbst überzeugen will, sollte sich am 29. April, ab 20 Uhr, den Auftritt im Restaurant am Pulvertürmle nicht entgehen lassen.