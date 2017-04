Villingen-Schwenningen Die Bands beim Nightgroove: Live-Party-Groove mit Fun Beat im Rabenstüble

24 Bands und Künstler verwandeln am 29. April beim Villinger Nightgroove die Innenstadt in eine Festival-Bühne. Wir stellen die einzelnen Bands ganz kurz vor. Diesmal: Fun Beat

Die Band Fun Beat aus dem Raum Stuttgart wird beim Villinger Kneipen- und Musikfestival Nightgroove im Rabenstüble auftreten. Bereits seit fünf Jahren tritt die Band "ununterbrochen bei Nightgroove-Festivals auf", sagt Keyboarder Eddy Merling. Das Vergnügen in Villingen auf der Bühne zu stehen, habe die Gruppe jedoch noch nicht gehabt. Merling verspricht einen Auftritt in "professioneller und anspruchsvoller Qualität."

In jedem Fall sehen die Stuttgarter dem Festival mit "großer Begeisterung und Freude entgegen", so Merling weiter. Der Keyboarder wird durch drei weitere Bandmitglieder unterstützt. Durch Eddy Merkowski am Bass, Eddy Schneider an der Gitarre, sowie Irina Schwarz am Mikrofon. Das Repertoire von Fun Beat ist vielfältig: aktuelle Chart-Hits und Perlen aus vier Jahrzehnten warten auf die Zuseher.

Die Musikstile Pop, Soul, Rock und Funk hat die Band drauf. Wer sich das Spektakel nicht entgehen lassen will, sollte am 29. April, ab 20 Uhr im Rabenstüble in der Oberen Straße dabei sein.