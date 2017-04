Villingen-Schwenningen Die Bands beim Nightgroove: Gute-Laune-Folk-Rock in Irish Pub

Die Bands beim Nightgroove: Gute-Laune-Folk-Rock in Irish Pub

24 Bands und Künstler verwandeln am 29. April beim Villinger Nightgroove die Innenstadt in eine Festival-Bühne. Wir stellen die einzelnen Bands ganz kurz vor. Diesmal: Paddy Whack

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die bayerische Irish-Folk-Rock-Band Paddy Whack spielt im Rahmen des Villinger Kneipen- und Musikfestival Nightgroove in Fürstenberg's Irish Pub. Zu den Hauptkomponenten der Shows sind neben Folk und Punk auch weitere Elemente aus Ska, Polka und Country zu nennen. Die Band besteht bereits seit 1987 und kann daher auf weiter über 1000 Auftritte im In- und Ausland zurückblicken.

Rupert Lönner teilt dem SÜDKURIER mit, dass die Gruppe "mit vielen unterschiedlichen Atmosphären bestens vertraut und mit allen Wassern gewaschen" ist. Sie sieht dem Festival "extrem positiv" entgegen. Die sechsköpfige Band bringt sowohl Bass, Banjo, Mandola, Trompete, Akkordeon und Gitarre mit zum Festival, um dem Publikum ein echtes Soundvergnügen zu bieten. Am 29. April, ab 20 Uhr können sich die Gäste im Irish Pub am Romäusring in Villingen davon selbst überzeugen.