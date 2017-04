Villingen-Schwenningen Die Bands beim Nightgroove: Coverband JustBrill! in S'Hüttle

24 Bands und Künstler verwandeln am 29. April beim Villinger Nightgroove die Innenstadt in eine Festival-Bühne. Wir stellen die einzelnen Bands ganz kurz vor. Diesmal: JustBrill!

Im Rahmen des Kneipen- und Musikfestivals Nightgroove wird die Band JustBrill! S'Hüttle in der Färberstraße zum Tanzen bringen. Seit mehr als zehn Jahren sei die "Band ohne Band" schon in ganz Deutschland bei Nightgrooves unterwegs und freut sich wieder nach Baden-Württemberg zu kommen, sagt Bandmitglied Dirk Sprungala.

Besonders an den Festivals sei das "besondere Flair" und "Orte, an denen sonst niemand eine Live-Band erwarten würde", so Sprungala weiter. "Fünf Stunden Musik und circa 60 Lieder", von Schlager bis Rock, erwarte die Zuschauer in Villingen. Sprungala hebt im Gespräch mit dem SÜDKURIER Frontfrau Stephanie Brill hervor, welche mit ihrer "Perfomance und ihrer unvergleichlichen Stimme" das Publikum begeistere.

Somit könne auch der Mangel an Musikern problemlos ausgeglichen werden. Wer sich von der Stimmgewalt und den Hits von JustBrill! selbst überzeugen will, sollte am Samstag, 29. April, ab 20 Uhr in S'Hüttle in der Färberstraße vorbeischauen.