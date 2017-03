Villingen-Schwenningen Die Bands beim Nightgroove: Acoustik Rock im Dormero Hotel

24 Bands und Künstler verwandeln am 29. April beim Villinger Nightgroove die Innenstadt in eine Festival-Bühne. Wir stellen die einzelnen ganz kurz Bands vor. Diesesmal: AcoustasoniXs

Frank Engel und Jürgen Maurer verbindet vor allem eine Sache: unbändige Lust aufs Musikmachen. Musik, reduziert auf das Wesentliche. Ohne Verstärker, ohne Synthesizer, nur mit ihren Gitarren und ihren Stimmen, damit überzeugen die beiden als AcoustasoniXs bereits seit elf Jahren.

Die beiden stammen aus Schwäbisch Hall, beim Kneipenfestival Nightgroove sind sie nicht das erste Mal dabei. Seit sieben Jahren spielen sie auf drei bis vier Kneipenfestivals im Jahr. "Die Stimmung", sagt Jürgen Maurer im Gespräch mit dem SÜDKURIER, "ist bei diesen Auftritten immer eine ganz besondere." Dass sie jetzt hier spielen dürfen, darauf freuen sie sich "natürlich ganz besonders".

"Vor allem auf die Möglichkeit, auch in einem anderen Gebiet spielen zu können." In der Gegend, sagt Maurer, seien sich schließlich bisher noch nicht präsent gewesen. Ihr selbstgestecktes Ziel: "Die Leidenschaft und den Spaß an handgemachter Musik aufs Publikum zu übertragen." Das können AcoustasoniXs beim Nightgroove in Villingen ab 20 Uhr auf der Bühne im Dormero Hotel unter Beweis stellen.

Alle Berichte und Bilder zum Nightgroove in Villingen unter: www.sk.de/nightgroove