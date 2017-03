VS-Villingen Die Ballett-Bühne wird zum Wunderland

Die Ballettschule von Isgard Mader führt am 18. März und 19. März \"Alice im Wunderland\" auf. Dafür gibt es noch Tickets.

Statt Schwanensee und Nussknacker steht etwas Neues bei der Ballettschule Isgard Mader auf dem Plan. Am Samstag, 18. März, 18 Uhr, und am Sonntag, 19. März, 15 Uhr, treten 140 Kinder der Schule mit „Alice im Wunderland“ im Theater am Ring auf.

„Wir haben alles, was es im Ballett gibt, bereits getanzt“, sagt Ballettlehrerin Isgard Mader. Seit 43 Jahren bringt sie den jungen Ballerinas das Tanzen bei. Mit dabei sind Kinder im Alter von vier bis 18 Jahren. „Alice im Wunderland“ ist etwas ganz Anderes als das übliche Repertoire der Schule. „Es ist nicht ganz so klassisch“, sagt Mader. Die Aufführung beinhalte vielerlei Musik und orientiere sich an Alice-Filmen. Bei den Proben in der Ballettschule hört man neben den klassischen Noten auch den ein oder anderen Popsong. In der Geschichte feiert Alice ihren Geburtstag, aber alles läuft anders, als sie es erwartet hat. Traurig schläft sie ein und taucht in einen bizarren Traum ein...

Für die Wunderland-Welt müssen viele Kostüme her. Isgard Mader und ihre Schwester haben sie selbst genäht. „Die Kinder wollen immer Prinzessin sein, aber jetzt haben wir Frösche, Krebse, Fische und so weiter“, sagt Mader. Die Kinder freuen sich aber auf die Kostüme. „Das Kostüm ist cool. Es ist was ganz anderes. Sowas hatte ich noch nie an“, sagt die 17-jährige Katharina Fritz, die die Rolle der Grinsekatze spielt. Die jungen Tänzerinnen sind von Alice im Wunderland begeistert. „Es ist schön, eine Abwechslung zum Klassischen zu haben. Das ist ein Stück, das man neu interpretieren kann“, sagt die 16-jährige Kira Schneider, die unter anderem den Verrückten Hutmacher spielt.

Doch es ist eine Herausforderung, da die Kinder auch schauspielern müssen. „Es hat viel mit Theater zu tun und da muss man sich erstmal reinversetzen“, sagt die 15-jährige Mathilde Stöber. Sie spielt unter anderem die Herzkönigin. Die Rolle der Alice spielen zwei Mädchen. Die kleine Alissa Townshend darf in der Geschichte die 18-jährige Alice alias Merle Gebauer ablösen. „Meine Lieblingsszene ist, wenn Alice den Zaubertrank trinkt und kleiner oder größer wird“, sagt Merle. An diesen Stellen wechseln sie und Alissa. Nervös seien sie noch nicht. „Wirklich aufgeregt ist man kurz vor der Premiere“, sagt Merle.

Tickets für die Vorstellungen am Samstag, 18 Uhr, und am Sonntag, 15 Uhr, kosten zwischen zwölf und 17 Euro. Ticket-Hotline: (07721) 82 23 40