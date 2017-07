VS-Schwenningen Deutenberg teilt Zeugnisse aus

Am Gymnasium am Deutenberg haben die Abiturienten ihre Zeugnisse erhalten. Auch zahlreiche Preise wurden verteilt.

Das Abitur bestanden haben: Benjamin Abderrahmane, Julian Acerbi, Chiara Aschenbrenner, Melisa Aslan, Nina Auber, Mehrin Azam, Lea Sophie Bacherle, Richard Bauer, Gina Becker, Laura Belzner, Julie Boeglin, Yaren Bulut, Severin Bürk, Dominik Graham Byrne, Luca D’Addio, Julian Derheim, Sophia Diepolder, Selina Dogan, Luis Ehler, Jan Eiselt, Sophie Ekincioglu, Sebastian Fichtel, Victoria Fichtel, Manuel Gebertl, Alexandra Gleyzer, Dominik Grieshaber, Seline Gül, Luca Guzina, Julia Häusler, Robin Heinrich, Nick Helbig, Annika Herling, Viviane Hones, Miriam Hoos, Sascha Ivan, Ferhat Kahraman, Caroline Kiss, Alina Kizmann, Maurice Klaiber Bernhard Kohnle, Michelle Konrad, Simona Langlouis, Marco Lautner, Ramona Link, Moritz Littwin, Zaklina Ljubicic, Florian Löffler, Samuel Löffler, Leon Lorenz, Annika Machill, Gwendolyn Maier, Jonas Maier, Florian Mehne, Yannic Meiser, Sven Merath, Tabea Muff, Valerie Mühlbach, Nils Mühlbacher, Christian Müller, Marius Müller, Nina Müller, Leutrim Musliu, Anastasia Nesterow, Tobias Nottensteiner, Nuran Orgo, Daria Orsulic, Gil Pastorino, Alina Patané, Laura Patané, Emanuele Pettellino, Patrick Plonka, Kristian Radojevic, Stefanie Regge, Kevin Richter, Pascal Richter, Franziska Rudolf, Sara Saiti, Kaan-Muhammet Sarikaya, Jenni Sauter, Victor Schatz, Hugo Schlenker, Finn Schlenker, Robin Schneider, Sarah Schneider, Sara Schrenk, Louisa Schuhbauer, Leonie Schumacher, Aurelia Seemann, Jana Seemann, Maurice Simon, Nicolas Stanke, Gerrit Stehle, Marie Stöber, Sarah Terremoto, Julia Teufel, Helin Tufan, Omay Türk, Lukas Ulrich, Magdalena Vukojevic, Lisa Walker, Rosa Wehrlein, Pavel Weizel, Max Zubke.

Den Scheffelpreis im Fach Deutsch erhielt. Simona Langlouis. Pavel Weizel erhielt den Buchpreis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und eine einjährige kostenlose Mitgliedschaft. Der Sonderpreis Physik ging an Lukas Ulrich. Das E-fellows.net Online-Stipendium für alle mit Abischnitt bis 1,5 ging an Victoria Fichtel, Simona Langlouis, Lukas Ulrich, Gil Pastorino, Marius Müller, Annika Herling, Nils Mühlbacher, Louisa Schuhbauer, Miriam Hoos, Caroline Kiss, Nina Müller.

Die Franz-Schnabel-Medaille (Geschichte) erhielten Julie Boeglin und Tabea Muff. Der Mathe-Physik-Preis ging an Pavel Weizel. Mathepreis der Deutschen Mathematik Vereinigung (DMV) Urkunde, Preis und einjährige Mitgliedschaft: Pavel Weizel. Buchpreis „Pi & Co Kaleidoskop“: Gil Alessio Pastorino. Vorschlag für den Preis der Deutsch-Französischen Gesellschaft VS für die beste Abiturprüfung in Französisch: Marie Stöber. Preis des Oberbürgermeisters: Victoria Fichtel. Vorgeschlagen für die Studienstiftung des deutschen Volkes werden: Victoria Fichtel, Simona Langlouis, Lukas Ulrich. Der Waldmann Preis (Englisch und Mathematik) ging an Gil Pastorino, der Sozialpreis des GaD an Sara Saiti und Marie Stöber. Einen Preis in Bildender Kunst erhielt Richard Bauer, der Preis für Theaterspiel ging an Dominik Byrne, der Musikperis an Dominik Grieshaber. Der Englisch–Preis des GaD ging an Mehrin Azamm der Französisch-Preis des GaD: Marie Stöber, Alfred-Maul-Gedächnismedaille (Sport): Jan Eiselt; Chemiepreis: Pavel Weizel, Preis von Frei Lacke: Lukas Ulrich. Spanischpreis des GaD: Marius Müller, Wirtschaft-Südwest-Metall-Preis: Nils Mühlbacher. Cusanuswerk (kath. Religion) Vorschlag: Julie Boeglin, Lukas Ulrich. Für den Schempp–Preis in evangelischer Religion wurde Franziska Rudolf vorgeschlagen. Den Karl von Frisch-Preis erhält Gil Pastorino.