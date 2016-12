Villingen-Schwenningen Des Narros glücklicher Wurf: Silvester-Paschen in der Zehntscheuer

Was beim Paschen wirklich zählt und warum manchmal noch ein wenig Nachhilfe gefragt ist. Ein Besuch in der Zehntscheuer.

Karl-Heinz Huy, eigentlich Hauptkassier der Narros, beim Silvester-Paschen am Donnerstagnachmittag für die korrekte Rundenzählung verantwortlich, macht einen weiteren Strich auf seiner Liste und sagt: "Horst, es geht um den Kranz." Horst Jaud würfelt: 260. Nicole Munz ist die nächste: 260. Keiner der anderen vier am Tisch würfelt höher. Stechen. Nur die tatsächlichen Augenzahlen zählen. Jaud würfelt zehn, Nicole Munz elf. Jaud schiebt den Becher weiter und zuckt mit den Schultern. "Einen Kranz hab ich ja schon".

Horst Jaud ist 74 Jahre alt, seit 32 Jahren im Rat der Narros, seit 30 Jahren pascht er mit und genauso lange organisiert er die Treffen inzwischen. Immer kurz vor Silvester, immer in der Zehntscheuer, zwischen 25 und 30 Personen sind jedes Mal dabei. Die meisten sind Stammgäste. "Diese Mal sind Gott sei Dank auch ein paar neue da", sagt Jaud und meint, dass die Tradition wohl weiter bestehen wird. "Kommen kann jeder", sagt Jaud, "nicht nur Mitglieder der Zunft sind willkommen".

Jauds Höchstgewinn? Fünf Kränze, sagt er, habe er schon heimgetragen. Und fügt hinzu: "Wer fünf Kränze heim trägt, der hat auch mindestens zwei noch verschenkt an diejenigen, die keine gewonnen haben."

Insgesamt 60 Kränze werden ausgespielt, 15 an jedem Tisch. Der Mindesteinsatz beträgt 40 Cent. Wer unter zehn Augen wirft, bezahlt sofort. Sind vier Euro Einsatz erreicht, wird um den Kranz gespielt. Dann zählt die höchste Zahl. Eins zählt 100, sechs zählt sechzig. Alle anderen Augenzahlen behalten ihren Wert.

Timo Klötzl ist seit diesem Jahr im Rat und beim Paschen das erste Mal dabei. "Es ist witzig", sagt er. "Man unterhält sich ein bisschen, es macht einfach Spaß." Um kurz nach vier gewinnt Timo Klötzl seinen ersten Kranz.



"Ihr spielt falsch", sagt plötzlich Klaus Hässler, seines Zeichens Ehrenzunftmeister, als er kurz von seinem Tisch aufsteht und an den Tisch von Timo Klötzl schielt. Und Hässler muss es wissen. Seit 30 Jahren ist er, mit Ausnahme eines krankheitsbedingten Ausfalls, jedes Mal dabei. Zwei Kränze hat er bislang gewonnen. Auf die Frage, warum er jedes Jahr wieder da ist, zuckt er lapidar die Schulter, als hätte man gefragt, warum er morgens aufsteht: "Es ist ein Jahresabschluss bei uns." Am Tisch hat derweil der Erste mitten im Wurf den Becher sinken lassen und Hässler sagt: "Beim Anwerfen immer nur ein Wurf" Und: "Jetzt spielen wir mal eine Runde ohne Einsatz." Timo Klötzl wirft. "Elf ist tief", sagt Hässler. Der Nächste. "Zehn, er ist tief." Der Nächste. "Noch eine Zehn. Die zweite Zehn zahlt." 40 Cent fallen ins Körbchen. "Jetzt wirft er wieder an", sagt Hässler, "jetzt kann er drei Mal werfen".

Die neu erlernten Regeln werden beibehalten, da sind sich alle einig. Eine Runde später sind sich wieder alle einig: "Das ist jetzt eindeutig stressiger geworden, es geht jetzt alles viel schneller." Und es gibt noch etwas, in dem sich wohl alle Spieler am Donnerstagnachmittag einig sind: Was wirklich zählt, ist nicht Gebäck oder Gewinn. Was zählt ist Geselligkeit. Günther Wabnig sagt es so: "Ich kann hier Freunde treffen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe." Horst Jaud sagt: "In erster Linie geht es darum, Spaß zu haben und die Tradition zu pflegen."

Gut zweieinhalb Stunden dauert es in der Regel, bis alle Kränze ausgespielt sind. "Dann bleibt danach noch Zeit, um miteinander reden zu können", sagt Horst Jaud und dreht sich wieder an den Tisch. "Horst, es geht um den Kranz." "Wie viel muss ich?" "260 im zweiten."



Der Brauch des Paschens

Der Begriff Paschen kommt vom französischen Passe-dix – die Zehn überschreiten. Das Würfelspiel kann wohl als das älteste Glücksspiel der Welt bezeichnet werden. Schon die Griechen spielten es und brachten es schließlich nach Rom. Das wohl berühmteste Paschenspiel der menschlichen Geschichte wurde auf dem Kalvarienberg vor Jerusalem zwischen römischen Legionären ausgetragen, die sich um das Gewand des gekreuzigten Jesu stritten.