Villingen-Schwenningen Der schwierige Kampf gegen das Glücksspiel

Fachstelle Sucht hilft 53 Süchtigen und den Familien. Experte klagt über ein Gesetz mit vielen Lücken und bemängelt, dass die Landesregierung ihre Hausaufgaben nicht gemacht hat. Auf die Städte könnte eine Klagewelle zurollen.

Villingen-Schwenningen – "Die Stadt tut mir leid, sie muss mit vielen Klagen in Millionenhöhe rechnen." Das sagt Holger Urbainczyk, Experte für Spielsucht bei der Fachstelle Sucht in Villingen-Schwenningen. Es geht um ein neues Gesetz, das seit 2012 gültig ist und das die Zahl der Spielhallen eindämmen soll. Aus diesem Grund hat der Bund die Kompetenzen an das Land abgegeben.