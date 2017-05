Villingen-Schwenningen Der rasante Wandel der Druckerei Eller

Schwenninger Druckerei trotzte der Krise mit Innovationen und ist jetzt auch Verpackungshersteller für Lebensmittel. Gravierender Umbruch in den letzten zehn Jahren

Einem tiefgreifenden Anpassungsprozess war die traditionsreiche Schwenninger Druckerei Eller in den letzten Jahren unterworfen. Die noch vor zehn Jahren florierende Werbedruckerei hat sich inzwischen neu aufgestellt und einen neuen Produktionszweig eröffnet: Die Verpackung von Lebensmitteln. Hier zählt sie inzwischen zu den innovativsten Herstellern im Land.

Wie einschneidend die Umbrüche in den letzten Jahren waren, lässt sich anhand folgender Entwicklung ablesen: 1998 war die Druckerei Eller, ein Familienbetrieb in der vierten Generation, ein florierendes Unternehmen im Bereich von Werbedrucksachen, mit rund 180 Mitarbeiter in Schwenningen. Bis ins Jahr 2007 wuchs die Zahl auf 270 Beschäftigte am Standort im Industriegebiet-Ost. Dann geriet der Betrieb, bis dahin deutscher Marktführer für Werbebeilagen in Zeitschriften, wie ein Großteil der Branche im Zuge des digitalen Wandels in die Krise. Was folgte, war ein schmerzhafter Anpassungsprozess, Personal wurde kontinuierlich über die Jahre abgebaut. Das gelang fast immer sozialverträglich, sagte der Geschäftsführer Björn Eller im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Im vergangenen Jahr sah sich die Eller Druck + repro GmbH sogar gezwungen, eine ihr beiden Produktionsstätten zu schließen. Parallel dazu suchte das Unternehmen einen Weg, auf neuen Märkten Fuß zu fassen. Das gelang 2013, und zwar mit Erfolg. Eller stieg in die Verpackung von Lebensmitteln ein. Gegründet wurde dafür die Eller foodPackaging GmbH, die inzwischen 30 Mitarbeiter hat. Während der klassische Druckereibetrieb auf inzwischen rund 80 Mitarbeiter geschrumpft ist, sieht die Geschäftsleitung im Verpackungsgeschäft Expansions-Chancen mit zweistelligen Wachstumsraten.

Diese Entwicklung beeindruckte auch den Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei (CDU), der vor wenigen Tagen die Verpackungsproduktion von Eller besuchte. Frei interessierte sich dabei insbesondere für die Wandlung des traditionellen Druckunternehmens zu einem der innovativsten Verpackungsherstellern. Die neue GmbH, so wurde ihm berichtet, produziert heute mit 30 Mitarbeiter für die größten Fastfood-Ketten in Europa und für regionale Bäckereien. Durch die große Innovationskraft könne der Betrieb auf diesem Markt im europaweiten Wettbewerb gegen riesige Anbieter bestehen, berichtete die Geschäftsleitung. Die Mitarbeiter entwickeln Verpackungen für Wraps, Hamburger und auch belegte Brote, die kein anderer Hersteller produzieren kann. Beliefert werden inzwischen acht der 13 großen Tankstellenketten in Deutschland mit solchen Snack-Verpackungen. „Im Wettbewerb sind wir einzigartig,“ sagt Geschäftsführer Björn Eller. „Unsere Mitarbeiter haben hier Riesiges geleistet, indem sie die bestehende Technologie mit Verbesserungen neu erfunden haben."

Der Einstieg in die Verpackungsproduktion ist den Mitarbeitern gelungen, weil der Betrieb sein technisches Wissen aus der Kuvert-Fertigung mit der Fertigung einer lebensmittelverträglichen bedruckten Tablett-Auflage für die größte deutsche Fastfood-Kette kombinieren konnte. Dieses Wissen wurde weiterentwickelt zu einer neuartigen "Snack-Verpackung". Dafür wurde Eller drei Jahre in Folge mit dem begehrten Innovationspreis in Gold auf der Messe „Lunch“ in London ausgezeichnet.

Geschäftsführer Björn Eller wies auch auf die Bemühungen des Unternehmens hin, die produzierten Verpackungen möglichst ökologisch herzustellen. Er wünscht sich eine offene Diskussion über den Einsatz der natürlichen und nachwachsenden Rohstoffe. So werden heute große Mengen von Mais zur Herstellung von Strom über Biogas eingesetzt. Aus Sicht von Björn Eller wäre es wünschenswert, aus diesem Mais zuerst einen Biokunststoff zu machen, der dann für Verpackungen Verwendung findet. Nach Gebrauch kann die Verpackung dann thermisch verwertet und zur Stromerzeugung genutzt werden. Auch hier setzt Eller seine Innovationskraft ein, um Verpackungen zu produzieren, die ökologisch sind und mit Sinn und Verstand genutzt werden können. "Das ist mir eine Herzensangelegenheit", betont Björn Eller: "Wir wollen nachhaltig verpacken".

Sein Ausblick in die Zukunft ist zuversichtlich. "Wir glauben, dass wir uns im klassischen Druckbereich deutlich stabilisiert haben", stellt er fest. Im Verpackungsbereich sieht er deutliches Wachstumspotenzial. "Wir werden mindestens zehn Prozent im Jahr wachsen", lautet seine Prognose. Größte Herausforderung für das Verpackungs-Unternehmen ist es derzeit, talentierte und motivierte Mitarbeiter zu finden. Gesucht werden unter anderem Maschinenführer, aber auch wieder, speziell für den Verpackungsbereich, entsprechend qualifizierte Drucker.

Frust über die Steuer

Um in dem hohen Wettbewerbsumfeld bestehen zu können, wurde bei Eller foodPackaging eine Leistungsprämie eingeführt, die bis zu 15 Prpozent des Grundlohnes beträgt. Björn Mischke, Eller-Produktmanager, berichtete, dass durch die hohen Abzüge sehr viel Frustration anstatt Motivation entstehen kann. Der von den Mitarbeitern hart erarbeitete Erfolg in Verbindung mit der Prämie wird durch die ungünstige Steuer- und Abgabenlast wieder zerstört. Der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei sagte, er setzt sich dafür ein, dass hier die Steuersätze angepasst werden und damit Leistungsprämien auch den Mitarbeitern zur Verfügung stehen.