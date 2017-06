Villingen-Schwenningen Der junge Syrer und die rettende Ausbildung

Mit Flüchtlingen im Gespräch: Drei Studentinnen der Hochschule in Schwenningen haben es sich zur Aufgabe gemacht, mit Flüchtlingen über ihr Leben in der Doppelstadt zu sprechen.

Welche Lebensgeschichten haben die Flüchtlinge, die seit einiger Zeit in Schwenningen wohnen? Wo kommen sie her, warum haben sie Deutschland als Ziel gewählt, was sind ihre beruflichen Perspektiven? Das waren die Ausgangsfragen, die drei Studentinnen am Campus Schwenningen der Hochschule Furtwangen hatten. Sie studieren Internationale Betriebswirtschaft im vierten Semester und suchten im Rahmen eines Projektes das persönliche Gespräch. „Viele hatten Bedenken, mit ihrer Lebensgeschichte an die Öffentlichkeit zu gehen“, berichten Maya Eschle, Jennifer Messner und Ivona Bencetic. „Dennoch haben sich einige Syrer dazu entschieden, ihre Erlebnisse mit uns zu teilen.“

Ahed ist ledig, 20 Jahre alt, kommt aus Damaskus, Syrien, ist seit 2014 in Deutschland. Aktuell absolviert er eine Ausbildung als Anlagenmechaniker für Heizung, Sanitär und Klima.

Auf welchem Weg sind Sie nach Deutschland gekommen?

Meine Familie und ich sind mit dem Flugzeug geflogen.

Haben Sie eine Familie? War ein Familiennachzug möglich?

Mein Onkel wohnt und arbeitet seit den 70er Jahren in Deutschland. Somit war ein Familiennachzug möglich.

Ist Ihre Familie auch in Deutschland?

Ja, ich wohne mit meinen Eltern und Geschwistern in Schwenningen.

War Deutschland Ihre erste Wahl?

Von Wahl kann ich nicht wirklich sprechen. Durch den Krieg in Syrien waren wir gezwungen zu fliehen. Dass wir Familie in Deutschland haben, hat es einfach gemacht, einzureisen.

Welchen Beruf haben Sie gelernt bzw. ausgeübt?

In Syrien ging ich in die 12. Klasse. Hier in Deutschland habe ich erst in einem Kurs Deutsch gelernt und seit September 2015 bin ich Auszubildender in Schwenningen.

Wie sind Sie bei der Arbeitssuche vorgegangen? Haben Sie Hilfe bekommen?

Ich habe ein Praktikum in einem Betrieb gemacht. Das hat mir gut gefallen, darum habe ich mich für die Ausbildung als Anlagenmechaniker entschieden.

Möchten Sie Angebote wahrnehmen, um sich weiterbilden lassen?

Während der Ausbildung gehe ich auch zur Berufsschule. Dort wird mir geholfen, mein Deutsch weiter zu verbessern. Im Juli stehen die Zwischenprüfungen an und ab September bin ich in meinem letzten Ausbildungsjahr. Danach möchte ich erstmal als Geselle arbeiten.

Für welchen Beruf würden Sie sich interessieren?

Wie gesagt, meine Ausbildung gefällt mir gut. Mein jüngerer Bruder möchte auch eine Ausbildung in meinem Beruf als Anlagenmechaniker beginnen. Wir könnten also später einmal gemeinsam mit meinem Vater einen eigenen Betrieb gründen. Das könnte ich mir gut vorstellen.