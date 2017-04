Villingen-Schwenningen Der große Stress beginnt: Deutsch-Abi fordert 299 Abiturienten

Für die Abiturienten der allgemeinbildenden Gymnasien in Villingen-Schwenningen hat das Abitur am Dienstag mit dem Fach Deutsch begonnen. Die meisten Schüler entschieden sich für den Vergleich der Pflichtlektüren

Die Abiturienten der allgemeinbildenden Gymnasien in Villingen-Schwenningen sind am Dienstag in die Prüfungen gestartet. Die Schüler des Hoptbühl-Gymnasium, der St. Ursula-Schulen und des Gymnasiums am Romäusring in Villingen sowie des Gymnasiums am Deutenberg in Schwenningen hatten es gestern mit Deutsch zu tun.

Die Klausur startete um 8 Uhr. Die Schüler hatten fünf einhalb Stunden Zeit zur Bearbeitung. Am heutigen Tag stehen die Neigungsfächer auf dem Programm.

Die insgesamt 299 Abiturienten teilen sich wie folgt auf. Am Deutenberg schreiben 109, am Hoptbühl 72, am Romäusring 71 und in St. Ursula 47 Schüler ihre Abiturprüfungen, berichtete Manfred Koschek, der geschäftsführende Rektor der allgemeinbildenden Gymnasien. In Deutsch hatten sie die Wahl zwischen fünf Aufgaben. Das erste Thema behandelte einen Vergleich von Pflichtlektüren. Hierbei mussten die Hauptfiguren aus „Homo Faber“ von Max Frisch und Georg Büchners „Dantons Tod“ verglichen werden.

Beim Gedichtvergleich musste „Herbstgefühl“ von Georg Britting mit „Der Herbst des Einsamen“ von Georg Trakl verglichen werden. Bei dritten Thema musste ein Kurzprosa-Text interpretiert werden. In diesem Fall der Text „Auf der Felsenkuppe“ von Christoph Meckel. Beim vierten Thema war ein Essay zum Thema Macht der Sprache gefordert. „Die Wahrheit unter vielen“ von Bertold Brecht war der Aufgabe beigelegt. Und schließlich hatte die Schüler die Möglichkeit, einen Text zum Thema Empörungskultur zu erörtern. Bernhard Pörksens „Wir Tugendterroristen“ sollte dabei analysiert werden. Die Prüflinge am Deutenberg und am Romäusring entschieden sich bei der Themenwahl vor allem für den Vergleich der Pflichtlektüren und für das Essay zum Thema zur Macht der Sprache, sagt Koschek.

Andere Prüfungstermine haben die Abiturienten der beruflichen Gymnasien. Die 79 Abiturienten des Technischen Gymnasiums in Schwenningen und des Wirtschaftsgymnasiums in Villingen haben ihre schriftlichen Prüfungen bereits hinter sich, ebenso die 97 Abiturienten der Biotechnologie, der Ernährungswissenschaft, sowie der Sozial- und Gesundheitswissenschaft an der Albert-Schweitzer-Schule. Die Klausuren begannen bereits am 30. März und endeten am 25. April mit dem Fach Deutsch.

Die Termine

Heute werden die Prüflinge Klausuren in ihren Neigungsfächern absolvieren. Am 5. Mai wird die Prüfungszeit mit dem Fach Französisch enden. Die Abiturienten haben bis Anfang Juli Zeit, sich auf die mündlichen Prüfungen vorzubereiten. Die allgemeinbildenden Gymnasien werden am 3. und 4. Juli, die beruflichen Gymnasien zwischen dem 28. und 30. Juni mündlich geprüft.