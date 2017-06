Villingen Der blumigste Feiertag für stolze Villinger

Aktionsgruppe erntet großes Lob für stillen Einsatz. Die kirchlichen und weltlichen Motive des Blumenteppichs begeistern.

VS-Villingen – Begeisterung und Bewunderung erntet das Fronleichnamsfest 2017 in Villingen, das inzwischen weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist und auch Teilnehmer aus dem Umland anzieht. Den ganzen Tag über lag ein Strahlen über der Stadt – angefangen von der Sonne am blauen Himmel bis hin zu den zahlreichen, festlich gestimmten Menschen.

Außergewöhnlicher Blickfang war der fast 500 Meter lange Blumenteppich am Prozessionsweg durch die Riet- und Obere Straße mit vielfältigen Ornamenten und Themenbildern und die großen Motivteppiche auf dem Münster- und dem Marktplatz und vor den aufwändig gestalteten Brunnen. Dazu kamen die oftmals mit Reisigbündeln geschmückten Häuser und wehende Fahnen, Blumen und Heiligenfiguren in den Fenstern. Villingen hatte sich mal wieder prächtig für den Festtag herausgeputzt. Noch bis kurz vor Beginn des Gottesdienstes wurden die letzten Blüten und Gräser in der Kanzleigasse in Form gelegt.

Bereits früh am Morgen rief das festliche Geläut der Münsterglocken die Menschen zum Festgottesdienst auf dem Münsterplatz zusammen. Den gemeinsamen Gottesdienst aller fünf Villinger Pfarreien zelebrierten die Priester Josef Fischer, Bernhard Eichkorn und Alfons Weißer sowie Diakon Horst Dyma. Dekan Fischer nahm den Inhalt des Liedes: „Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht,“ in seiner Predigt auf. Brot zu teilen bedeute immer auch Gemeinschaft, so Fischer. Jesus Christus bezeichne sich selbst als Brot des Lebens. Mit dem eucharistischen Brot, das an diesem Tag so ganz besonders gefeiert werde, entstehe daher eine tiefe Gemeinschaft der Gläubigen mit Gott schon auf dieser Erde und untereinander.

Die vereinigten Kirchenchöre unter Leitung von Bezirkskantor Roman Laub und ein Bläserensemble umrahmten den Festgottesdienst und die anschließende Prozession musikalisch. Dekan Fischer dankte herzlich den vielen Helfern für die immense Arbeit und ihren vielfältigen Einsatz. Es brauche mindestens 150 Freiwillige, eher mehr, schätzte Patrick Weigert vom Organisationsteam, die zum Teil bereits seit Tagen mit vielfältigen Vorbereitungen und dann am Festtag selbst morgens ab vier Uhr einen Beitrag leisten. Nicht selten seien ganze Familien über drei Generationen im Einsatz.

Noch den ganzen Tag über bewunderten viele Besucher in der Stadt die Pracht mit ihren unzählig vielen kleinen kunstvollen Details. Dabei variieren die Motive von Jahr zu Jahr. Den Teppich auf dem Münsterplatz zierte eine große Schutzmantelmadonna; am Altar am Marktplatz war der gekreuzigte Jesus dargestellt; in der Rietstraße waren Teile des Glaubensbekenntnisses mit den Motiven aus den Kirchenfenstern von St. Fidelis zu entdecken und ganz aktuell aufgegriffen wurde in der Oberen Straße auch das Stadtjubiläum. Etliche Frauen trugen am Feiertag die Villinger Tracht.

Die kirchliche Bedeutung

Fronleichnam, das Hochfest des Leibes und Blutes Jesu Christi, wird am zweiten Donnerstag nach Pfingsten gefeiert. Das Wort stammt aus dem Mittelhochdeutschen und setzt sich aus „vron“ (Herr) und „lichnam“ (lebendiger Leib) zusammen. Es feiert die leibliche Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie, die auf das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern (Gründonnerstag) zurückgeht. Das Fest wurde erstmals 1246 im Bistum Lüttich gefeiert und 1264 von Papst Urban IV. zum Fest der Gesamtkirche erhoben. Die Prozession bedeutet dabei das Bild des wandernden Volk Gottes mit Jesus in der Mitte. Der Brauch der Blumenteppiche als künstlerische Form der Huldigung entwickelte sich im hiesigen Raum seit 1842, als der Hüfinger Bildhauer Franz Xaver Reich im Jahr zuvor auf einer Studienreise in Italien war und bei Neapel Prozessionswege mit farbenprächtigen Blumenteppichen sah.