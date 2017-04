Villingen-Schwenningen Der Villinger Fitness-Prozess in der zweiten Runde

Erster Tag in der Berufungsverhandlung vor dem Konstanzer Landgericht. Mühselige Suche nach der Wahrheit. Urteil soll am 2. Mai fallen

Fünf Jahre nach dem so genannten Villinger "Fitnessstudio-Krieg" fand gestern die erste Hauptverhandlung im Berufungsverfahren vor dem Landgericht Konstanz statt. Horst-Eckart Göppinger, der ebenso wie sein ehemaliger Geschäftspartner Hans Günter im Januar 2015 vom Schöffengericht in Villingen zu einer Freiheitsstrafe von elf Monaten, ausgesetzt zur Bewährung, verurteilt worden war, hatte gegen das Urteil Berufung eingelegt.

Hans Günter, der ehemalige Betreiber des Studios Galimar, war ebenfalls in Berufung gegangen, hatte diese aber kürzlich zurückgezogen und ist damit rechtskräftig verurteilt. Das Schöffengericht in Villingen befand die beiden Geschäftsleute vor zwei Jahren der verbotenen Beseiteschaffung von Vermögen und der Vereitelung einer Zwangsvollstreckung für schuldig. Obwohl Göppinger nur der Beihilfe angeklagt war, erhielt er die gleich hohe Strafe wie Günter. Sowohl Staatsanwaltschaft wie das Gericht hielten ihn für den Profiteur und Drahtzieher der Straftaten. Ein Urteil, das der 58-Jährige nicht auf sich sitzen lassen will. Mit drei namhaften Anwälten ging er in Berufung.

Die erneute Wahrheitssuche vor dem Landgericht gestaltete sich mühsam. Acht Stunden lang durchforstete das Gericht gestern vor allem die finanziellen Hintergründe der dubios anmutenden Übertragung des Fitness-Studios Galimar, später Injoy, in der Gottlieb-Daimler-Straße in Villingen von Günter auf Göppinger im Mai 2012. Zum einen stand der Vorwurf im Raum, Günter und Göppinger hätten die drohende Zwangsräumung des Fitnessstudios durch den Gerichtsvollzieher vereitelt, in dem Hans Günter das Studio mit dem gesamten Inventar über Nacht an Göppinger verkauft hatte.

Die Zwangsräumung wurde damals vom Hausbesitzer Werner Harder angestrengt, weil Günter ihm wiederholt Miete schuldig geblieben war.

Eine Vollstreckungsvereitelung wies Göppinger gestern vor Gericht zurück. Es sei ihm vor allem darum gegangen, sich mit dem Kauf des Studios den Gerätepark zu sichern. Sonst wären die Pläne, das Injoy in sein Brigach Business Center zu verlegen, nicht mehr zu realisieren gewesen. Das Problem: Die neuen Räume waren noch nicht fertig, auf der anderen Seite drohte die Zwangsräumung in den alten. Dass das Studio nach dem Scheitern der ersten Räumung noch rund acht Wochen bis zur zweiten Räumung in der Halle von Werner Harder gegen dessen Willen weitergenutzt hatte, war laut Göppinger nicht das Ziel, sondern lediglich die Folge der Übernahme.

Auch den Vorwurf, er habe sich von Günter noch Vermögen übertragen lassen, obwohl ihm bekannt gewesen sein müsste, dass dieser im Frühjahr 2012 zahlungsunfähig gewesen sei, was Betrug an den Gläubigern gleichkommt, trat er entgegen. Nach der Auskunft eines Inkasso-Unternehmens habe Günter damals "eine bessere Bonität aufgewiesen als ich", gab er zu Protokoll.

Hans Günter, der sich an viele Details nicht mehr erinnern konnte, sagte im Zeugenstand, er sei ab "Ende Mai 2012" im Prinzip zahlungsunfähig gewesen. Über seine Firma wurde Ende 2012 das Insolvenzverfahren eröffnet. Der Insolvenzverwalter zeichnete ein anderes Bild. Er erklärte, dass der Schuldenberg in Günters Insolvenzverfahren von aktuell 730 000 Euro großteils bereits vor dem Verkauf des Studios an Göppinger entstanden sein müsste. Deshalb äußerte er Zweifel, dass die Übertragung von mehreren Lebensversicherungen von Günter an Göppinger im Wert von 95 000 Euro im Mai 2012 überhaupt rechtens war. Das Geld will er nun von Göppinger einklagen, um die Gläubiger zu befrieden.

Am Ende machte die Staatsanwältin klar, dass sie Göppinger nicht mit einer teilweisen Schadensbegleichung an die Gläubiger – der Anwalt schlug 50 000 Euro vor – in dem bevorstehenden Zivilprozess davon kommen lassen wolle. Es könne nicht sein, dass Günter zu einer Freiheitsstrafe von elf Monaten verurteilt werde und der aus ihrer Sicht verantwortliche Drahtzieher mit einer Einstellung davon komme, weil er länger prozessiere. Nach acht Stunden wurde das Verfahren gestern unterbrochen und soll nun am 2. Mai mit einem Urteil enden.

