Villingen-Schwenningen "Der SERC bietet mir eine riesen Chance": Der Rietheimer Eishockey-Star Marcel Kurth im Interview

Auf einen Kaffee mit... Marcel Kurth. Der Wild Wings Jungstar aus Rietheim erzählt von seinem Alltag als Eishockeyprofi, blau gefärbten Haaren und den körperlichen Grenzen.

Herr Kurth, die Eishockey-Saison 2016/2017 ist beendet. Es war für Sie die zweite Runde als Stürmer bei den Wild Wings, und Ihr Vertrag ist um zwei weitere Jahre verlängert worden. Wie sehen Sie Ihre Stellung in der Mannschaft und Ihren Beitrag zum Erfolg?

Mit Platz 12 bin ich zufrieden. Leider haben wir uns zum Schluss "selber ein Bein gestellt" und gegen direkte Gegner wie Düsseldorf und Krefeld dumm verloren. Der 10. Platz hätte drin sein müssen. Ich konnte der Mannschaft vor allem mit guten Vorlagen weiterhelfen. Die Chance auf Vertragsverlängerung habe ich sehr gerne genutzt, weil mir der SERC die Möglichkeit gibt, mich weiterzuentwickeln und mich in der DEL zu etablieren. Ich werde in allen Spielsituationen wie Powerplay, Unterzahl und in der Schlussphase eingesetzt. Das ist ganz toll und für einen jungen Spieler nicht unbedingt üblich.

Aufgewachsen sind Sie in VS-Rietheim, und die Nachbarn können sich noch gut daran erinnern, wie Sie auf der Straße auf Inlinern vor ihrem Tor herumgeflitzt sind und jede freie Minute zum Training genutzt haben. Wie kam es dazu, dass Eishockey Ihre Leidenschaft wurde?

Ich habe als kleiner Junge, schon im Alter von zwei, drei Jahren mit meinen Eltern Eishockeyspiele im damaligen DSF angeschaut. In unserem Keller, der einen ziemlich glatten Boden hatte, habe ich das dann nachgespielt und hatte sogar ein Stühlchen mit Handtuch und Trinken da stehen. Beim Kleiderbasar hat mir mein Vater die ersten gebrauchten Schlittschuhe gekauft und mich zu einem Kurs im Eiskunstlauf angemeldet. Mit vier Jahren kam ich dann zum Eishockey und so nahm alles seinen Lauf. Ich konnte mir nie was anderes vorstellen, als Eishockey zu spielen.

Wie sieht denn Ihr Tagesablauf während der Spielzeit aus?

Abgesehen vom freien Dienstag frühstücken wir an Trainingstagen so gegen 8 Uhr. Es gibt meistens Eier, also viele Proteine. Um 9 Uhr fängt das Training mit Aufwärmen an. Dann folgt die Eiseinheit, heißt Training auf dem Eis über 90 Minuten. Anschließend steht Krafttraining mit unserem Athletiktrainer auf dem Programm. Vor Auswärtsspielen fahren wir am Tag zuvor mit dem Mannschaftsbus zum Spielort und übernachten im Hotel. Den spielfreien Samstag nutzen wir zum Regenerationstraining.

Und der Jahresablauf? Was machen Sie außerhalb der Saison?

Saisonende war für uns Anfang März. Wir hatten zwei Wochen frei, die habe ich in Mannheim bei meiner Freundin verbracht. Ende März fand in Schwenningen ein dreiwöchiges Trainingscamp statt mit Eistraining und Krafttraining nach neuem Programm. Wir waren Anfang März in Freiburg, wo wir verschiedene Tests absolviert haben, nach denen unsere individuellen Pläne zusammengestellt worden sind. Nach dem Camp gehen wir in die Sommerpause und Anfang August treffen wir uns dann wieder hier und beginnen mit den Vorbereitungen auf dem Eis.

Haben Sie Lieblingsgegner und Lieblingsarenen?

Ganz klar, meine Lieblingsarena ist natürlich die Helios-Arena. Es ist immer toll, vor eigenem Publikum aufzulaufen. Auswärts spiele ich sehr gerne in Nürnberg, weil das Stadion die perfekte Größe hat, das Eis ist gut und das Raumklima in der Halle ist sehr angenehm, nicht zu warm. Mein Lieblingsgegner ist Mannheim!

Sie haben lange in den Jugendmannschaften der Adler Mannheim gespielt und im Mannheimer Eishockey-Internat die Ausbildung bekommen. Wie ist es für Sie, gegen die Adler Mannheim zu spielen und wie sehen Sie das wohl "spezielle" Verhältnis der beiden Vereine?

Insgesamt habe ich sieben Jahre für Mannheim gespielt, davon vier Jahre beim Nachwuchs und drei Jahre mit Förderlizenz in Heilbronn in der zweiten Liga. Das besondere Verhältnis der beiden Vereine hat wohl historische Gründe. Es ist das Baden-Württemberg-Derby schlechthin, Großstadt gegen Kleinstadt, seit jeher mit einer gesunden Rivalität. Für beide Mannschaften ist es so wie ein Heimspiel, weil immer ganz viele Fans zu den den jeweiligen Spielen mitreisen. Spiele gegen Mannheim sind natürlich für mich immer besonders spannend, auch weil ich noch viele Freunde da habe.

Als Sie im Alter von 14 Jahren Rietheim für das Eishockey-Internat verlassen haben, wie war das für Sie und ihre Familie?

Als ich das Angebot von Mannnheim bekommen habe, dort die Ausbildung zu machen, wollte ich das unbedingt annehmen. Und schweren Herzens haben meine Eltern zugestimmt. Meine Familie hat gerade im ersten halben Jahr sehr gelitten. Für mich war die erste Woche ganz schwer. Ich habe zunächst bei einer Gastfamilie gewohnt, später dann im Internat, so eine Art Wohnheim für junge Leute.

Eine ganz pragmatische Frage: Reicht Ihnen das Spielergehalt zum Leben oder genauer gesagt, können Sie sich den Lebensstandard leisten, den Sie sich wünschen?

(Lacht) Ja es reicht, ich darf mich für mein Alter wirklich nicht beschweren. Man kann gut davon leben, muss aber natürlich auch was auf die Seite legen, da ganz klar mit Mitte bis Ende 30 das Karriereende kommt.

Welche Hobbys und Aktivitäten außerhalb des Profi-Sports gibt es für Sie?

Wir spielen gerne Golf in Königsfeld, Tennis in der Halle in Villingen und ab und zu auch Minigolf. Lacht, ohne Schläger in der Hand geht bei uns eben gar nichts. Außerdem gehen wir auch oft ins Kino oder zocken an der Play-Station.

Gibt es aus Ihrer Sicht ein Doping-Problem, so wie in vielen anderen Sportarten, auch beim Eishockey?

Nein, das sehe ich nicht so. Natürlich habe ich auch schon Dopingkontrollen mitgemacht, gerade im Nachwuchsbereich in der Nationalmannschaft. Aber das bei uns keine Thema. Und die Kontrollen sind nur aus dem Grund lästig, weil sie so viel Zeit in Anspruch nehmen.

Und was ist dran an den Gerüchten über wilde Vorgänge in den Kabinen?

Bei den Wild Wings habe ich noch nichts Verrücktes erlebt, aber wir sind ja auch noch nie Meister geworden. Als ich mit 16 bei den Jungadlern Mannheim in der SAP-Arena Meister geworden bin, da stand schon das Bier nach dem Spiel zentimeterhoch in der Kabine. Und als Schüler in der U 16 haben wir uns vor dem Endturnier gegen Rosenheim mal die Haare blau gefärbt. Aber ansonsten gab es nichts Spektakuläres.

Sie waren zum Glück bislang nur selten verletzt. Spüren Sie dennoch, dass Sie schon mal an die Grenze der Belastbarkeit kommen?

Außer einem Riss des Syndesmosebandes im Fuß, weswegen ich sechs Wochen aussetzen musste, und einer Knie-OP war ich zum Glück noch nie ernsthaft verletzt. Natürlich merkt man am Saisonende die körperliche Belastung, aber Grenzen spüre ich in dem Sinne noch keine.

Was muss ein junger Sportler mitbringen, um solchen Erfolg einzustreichen wie Sie hier bei den Wild Wings?

In erster Linie Disziplin, Trainingsfleiß und eisernen Willen. So habe ich auch schon mal auf eine Kindergeburtstagsparty verzichtet und bin stattdessen zum Training gegangen, was meine Kumpels nicht unbedingt nachvollziehen konnten, aber es war immer meine freie Entscheidung. Ganz wichtig ist auch die Unterstützung durch die Eltern.

Wenn Sie, wie Dennis Seidenberg, der ja aus Marbach stammt, jemals den Stanley-Cup erringen würden, könnten Sie sich dann vorstellen, diesen Pokal nach Rietheim zu bringen?

Zunächst denke ich, dass es sehr schwer ist, in der NHL überhaupt Fuß zu fassen, und es gehört unglaublich viel Glück und natürlich vor allem Können dazu. Aber man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben. Und wenn es mir gelingt, ja na kar, dann bringe ich selbstverständlich den Cup nach Hause nach Rietheim.

Zur Person

Marcel Kurth (23) wuchs in Rietheim auf und besuchte die Karl-Brachat-Realschule, bis er mit 14 Jahren nach Mannheim ins Eishockey-Internat wechstelte. Er wurde zweimal mit den Jungadlern Mannheim Deutscher Meister. Seit 2015 spielt er wieder für seinen Ursprungsverein, den SERC, als Stürmer bei den Wildwings.