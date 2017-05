Villingen-Schwenningen Der Rummel in Villingen fällt aus: Schausteller fordern neues Konzept

Der Villinger Frühjahrsmark findet erstmals seit vielen Jahren ohne den Rummel auf dem Friedengrund statt. Die Schausteller machen in diesem Jahr Pause, weil der Zuspruch des Publikums immer geringer wurde. Ob und wie es weitergeht, ist noch unklar. Oberbürgermeister Kubon bringt als möglichen neuen Festplatz das Gelände am ehemaligen Familienpark ins Gespräch.

Der Abwärtstrend des Rummels auf dem ungeliebten Standort am Stadtrand hat sich zuletzt Jahr für Jahr fortgesetzt. Jetzt fordern die Schausteller eine Neukonzeption und einen Rummeplatz in der Innenstadt. Allerdings hat die Stadt bei den möglichen Standorten andere Pläne: Auf dem Kasernegelände Mangin ist eine Bebauung für Wohnen und die Stadtverwaltung vorgesehen, das alte Tonhallengelände wird reserviert entweder für die Erweiterung des Amtsgerichts oder für einen Hotel-Neubau, verdeutlichte gestern OB Kubon. Im Gemeinderat hat er am Mittwoch mitgeteilt, nichts spräche gegen die Einrichtung eines Festplatzes auf dem Gelände des ehemaligen Familienparks. Allerdings dürfte dieser Standort in Randlage kaum im Interesse der Schausteller liegen.