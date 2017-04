Villingen-Schwenningen Der Rückbau läuft im Villinger Torstüble

Egon Mauch erwartet diese Woche die Umbau-Freigabe. Das denkmalgeschützte Gebäude wird vollständig entkernt und für neuen Wohnraum umgestaltet

Passanten, die durchs Villinger Riettor schreiten, können es kaum übersehen: Im ehemaligen Gasthaus "Torstüble" sind die Bauarbeiten in vollem Gange. "Wir sind derzeit am Rückbau des Ladengeschäfts im Erdgeschoss", berichtet der Villinger Baudienstleister Egon Mauch, der das denkmalgeschützte Gebäude gekauft hat und zu Wohnzwecken innen komplett umbauen lässt.

Auf der Rückseite des traditionsreichen "Torstübles" am Villinger Käferberg wurde bereits ein Nebengebäude komplett von den Bagger abgetragen. Den Passanten bietet sich ein ungewohnter Anblick auf ein langes Stück der historischen Stadtmauer, wie man diese bisher nicht wahrnehmen konnte. Doch damit ist es auch bald wieder vorbei. An dieser Stelle entstehen zwei neue Häuser: In den beiden Erdgeschoss-Räumen ist ein durchgängiges Atelier vorgesehen, in den Obergeschossen sind zwei größere Wohnungen geplant. Bis Ende des Jahres, so Egon Mauch, sollen diese Gebäude stehen.

Im Erdgeschoss des Hauptgebäudes, das zuletzt von zwei Ladengeschäft belegt war, laufen derzeit die Rückbauarbeiten. Hier will nach dem Umbau der bisher in der Brunnenstraße ansässige Kindergeschenkladen "Zappelphilipp" einziehen.

Unterdessen wartet Egon Mauch und sein Team auf die Baufreigabe für die Umgestaltung des Hauses. Sie soll diese Woche mit sämtlichen Genehmigungen eintreffen. Erst dann können die Bauarbeiter mit dem Umbau loslegen. Vorgesehen ist, das Hauptgebäude komplett zu entkernen und für Wohnzwecke umzuwidmen. Das wird einige Wochen dauern. In der Zwischenzeit will Mauch die Kaufverträge für die Wohnungen unter Dach und Fach bringen. Die Nachfrage sei rege, berichtet er. Diese Verträge sind wiederum notwendig, damit die künftigen Wohnungseigentümer eine finanzielle Förderung durch die Denkmalpflege beantragen können, die nicht unerheblich ist. Insgesamt sind in den oberen drei Geschossen vier oder fünf Wohnungen vorgesehen. Die ehemalige Gaststätte käme für eine Praxis oder eine Kanzlei in Betracht.