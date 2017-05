Villingen-Schwenningen Der Neckarman läuft und läuft  Veranstalter wollen 1000er-Marke knacken

Die Anmelderunde zum Neckarman ist eingeläutet. Der Erlebnislauf für Läufer und Walker findet am Samstag, 24. Juni, statt.

Alle Beteiligten hoffen, dass zumindest wieder die 1000er-Marke geknackt wird, nachdem im Jahr 2016 genau 1101 Teilnehmer bei den Läufen auf die Strecke gegangen sind. Das war die höchste Teilnehmerzahl in der 16-jährigen Geschichte des "Pendants zum Stadtlauf", wie Oberbürgermeister Rupert Kubon das Lauferlebnis für die ganze Familie bezeichnet.

Bis auf die Startzeiten hat sich an den Läufen und ihrer Streckenplanung nichts geändert. Die Startnummernausgabe beginnt ab 10.30 Uhr. Start der Läufe ist um 12 Uhr mit dem 21-Kilometer-Lauf, um 12.15 Uhr gehen die Zehn-Kilometer-Läufer auf die Strecke, eine halbe Stunde später beginnt der Fünf-Kilometer-Lauf, um 13.30 Uhr fängt der 2,5-Kilometer-Lauf an und um 14 Uhr flitzen die Bambini über die Tartanbahn. Der größere Abstand zwischen den Starts soll den Bewirtungsablauf entstressen und teilnehmenden Läufern zum Schluss Zeit geben, die Bambini anzufeuern. Die Turngemeinde übernimmt die Bewirtung und gestaltet das Rahmenprogramm sowie die Kinderbetreuung. Unterhaltung bieten Tanzauftritte, Kinderschminken und zwei Hüpfburgen.

Anmelden kann sich jeder, der Spaß an Bewegung in der Natur hat. Die Strecken führen größtenteils durchs Grüne und durch den Wald. Der Spaß steht im Vordergrund, für die längeren Strecken braucht es aber Fitness.

Anmeldungen sind online möglich auf der Internetseite der Turngemeinde Schwenningen über das Booking-Tool von Davengo. "Das hatten wir im vergangenen Jahr zum ersten Mal und es hat sich gut bewährt", sagt Joachim Thiele. Auch per E-Mail ist die Anmeldung zum Neckarman möglich und in den ausliegenden Neckarman-Flyern befindet sich außerdem eine Anmeldekarte. Kurzentschlossene, die lieber das Wetter abwarten wollen können sich noch am Vormittag des Neckarman anmelden. Das kostet dann aber zwei Euro Nachmeldegebühr. Bambini bis sechs Jahre starten kostenlos, für Kinder und Jugendliche von sieben bis 16 Jahren kostet das Startgeld 4,50 Euro, Jugendliche über 16 Jahren und Erwachsene bezahlen sieben Euro Startgeld und für Familien kostet es 15 Euro. Jeder Teilnehmer erhält ein Neckarman-T-Shirt, außerdem werden Sachpreise verlost.

