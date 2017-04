Villingen-Schwenningen Der Landkreis hat das Villinger Postgebäude jetzt gekauft

Der Kauf des Villinger Postgebäudes durch den Landkreis ist vollzogen. Dies bestätigte jetzt das Landratsamt.

Wie berichtet, will die Kreisverwaltung darin mehrere ihrer Außenstellen in unmittelbarer Nähe zum Landratsamtes zentralisieren. In dem 3200 Quadratmeter großen Büroblock könnten über hundert Mitarbeiter untergebracht werden.

"Der Schwarzwald-Baar-Kreis hatte zum Erwerb des Villinger Postgebäudes Bahnhofstraße 6 am Freitag, 31. März einen Notartermin. Dies wurde dem Kreistag in der Sitzung am 3. April bekannt gegeben", bestätigte Heike Frank, die Pressesprecherin des Landkreises. Der Kaufpreis liege bei 1,8 Millionen Euro zuzüglich der Nebenkosten. Was noch fehlt, sei der Zustimmungsbeschluss des jetzigen Gebäude-Eigentümers, einer Investmentfirma in Luxemburg. "Wir gehen davon aus, dass dies auch erfolgt", sagte Heike Frank. Danach sollen Gespräche mit der Deutschen Post geführt werden, die in den Räumen eingemietet ist und die Option hat, den Mietvertrag zu verlängern.