VS-Villingen Der Held von Villingen muss das Land verlassen

Asylbewerber Driton Berisha hat im Dezember 2016 einen mit einem Messer bewaffneten Ladendieb in der Rietstraße in Villingen überwältigt. Nun wurde sein Asylantrag abgelehnt. Für Rechtsmittel und eine Hochzeit fehlen ihm und seiner Freundin Stefanie Geld und Zeit.

VS-Villingen – Als Driton Berisha im Dezember 2016 einen mit Messer bewaffneten Ladendieb in der Rietstraße stellte und bis zum Eintreffen der Polizei festhielt, hatte er noch Hoffnung, dass über seinen Asylantrag positiv entschieden wird. Als Held von Villingen bezeichnete ihn damals ein Polizist. Auch als der aus Gjakove im Kosovo stammende 37-Jährige im Januar von den Beamten zu einem Frühstück ins Villinger Revier eingeladen wurde, war die Welt für ihn noch in Ordnung. Ein kleines Geschenk sowie eine Urkunde als Dankeschön wurden ihm überreicht. Bei der Gerichtsverhandlung gegen den drogenabhängigen Ladendieb wurde Berisha als wichtiger Zeuge gehört. Das noch nicht rechtskräftige Urteil gegen den Angeklagten lautet: zweieinhalb Jahre Haft wegen schweren räuberischen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung. Der Mann hatte Berisha mit dem Messer am Bein und an der Hand verletzt.

Asylantrag abgelehnt

Nun wurde auch über die Zukunft von Driton Berisha entschieden. Die Nachricht vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erreichte ihn Ende Juni per Post an seine Adresse in einer Villinger Asylbewerberunterkunft. Darin wird Berisha aufgefordert das Land innerhalb einer Woche freiwillig zu verlassen. Tut er das nicht, droht die Abschiebung. Die Nachricht traf Berisha und seine Freundin Stefanie Tas aus Villingen mit voller Wucht, zumal sie das Dokument erst einige Tage nach der Zustellung öffneten. "Driton lebt die meiste Zeit bei uns in der Wohnung, er hat alle seine Sachen hier bei uns", erklärt Tas. Seine Post hole er nur einmal pro Woche in der Unterkunft ab.

Seit rund eineinhalb Jahren sind die beiden ein Paar. Sie unterstützt ihn, gibt ihm Halt im fremden Land. In der Färberstraße hatten sich die beiden kennen- und lieben gelernt. „Meine drei Kinder haben ihn akzeptiert“, so Tas. Dass die noch junge Familie bald zerbrechen könnte, macht den beiden Angst. "Ich lasse ihn nicht gehen", sagt Tas. "Ich habe in meiner Heimat keine Zukunft", fügt Berisha hinzu, der im Kosovo-Krieg Folter und Kriegsvererbrechen am eigenen Leib miterleben musste. Bis heute leide er körperlich und seelisch darunter. Der Konflikt zwischen Serben und Albanern schwele immer noch in den Köpfen der Menschen, so Berisha. Dass der Kosovo als sicheres Herkunftsland eingestuft wurde, kann er nicht verstehen und fürchtet sich vor Repressalien. Zudem würde ihn eine 18-monatige Gefängnisstrafe in seinem Heimatland erwarten. "Meine Eltern, mein Bruder, seine Frau und vier Kinder leben zusammen in einer Zweizimmerwohnung, da hab ich keinen Platz", sorgt er sich. "Eine Aussicht auf Arbeit gibt ich im Kosovo nicht."

Firma will Berisha einstellen

Nicht so in Villingen: Berisha hat einen Arbeitsvertrag von einem Unternehmen in der Doppelstadt vorliegen und diesen bei der Agentur für Arbeit eingereicht. "Herr Berisha hat zur Probe gearbeitet. Wir würden ihn gerne beschäftigen", bestätigt eine Firmensprecherin. Die Arbeitserlaubnis wurde bislang aber nicht genehmigt. Wie es nun weiter geht, weiß das Paar nicht. Jederzeit könnte Berisha von Beamten abgeholt werden. Die Kosten für einen Anwalt kann sich das Paar nicht leisten. Die Aussicht auf Erfolg wäre gering. Auch eine eilige Hochzeit ist nicht möglich. Dafür sei eine mit hohen Kosten verbundene Identitätsprüfung notwendig, die zudem viel Zeit in Anspruch nehmen würde, so Tas. Zeit, die die beiden nun nicht mehr haben.

Fakten zu Berishas Asylantrag