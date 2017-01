Der Funke springt vom Chor ins Publikum

Glory Gospel Singers begeistern rund 300 Zuschauer beim Konzert in der Kirche St. Bruder Klaus in Villingen

VS-Villingen – Mit großem Stolz konnte Uschi Waarle, Mitglied des Kirchenteams, den Gemeindemitgliedern und vielen Gästen auch von auswärts einen musikalischen Leckerbissen in der Kirche St. Bruder Klaus präsentieren: The Glory Gospel Singers aus Harlem New York. Die international bekannte Gospelgruppe legte auch gleich los und im Nu war das Eis gebrochen und die begeisterten Zuschauer begleiteten die Gruppe mit viel Applaus.

Anfangs stellte sich die Gruppe mit beeindruckenden Sologesängen vor. Kraftvolle klare Stimmen erfüllten den großen Kirchenraum. Lang anhaltender Beifall begleitete die beeindruckenden Soloauftritte. "Glory, Glory Halleluja" löste beim Publikum Gänsehautgefühle aus. Alle merkten schnell, dass hier authentische Künstler stehen, die das leben und fühlen, was sie singen und tanzen. Auch der Humor kam nicht zu kurz. So war es für die Künstler kein Problem, Männer und Frauen zum Mitsingen auf der Bühne zu bitten. Schnell war ein Chorwettbewerb organisiert: Sechs Männer sangen gegen sechs Frauen "When the Saints go marching in".

Im zweiten Teil des Auftritts konnten sich die Künstler nochmals steigern. Beethovens "Ode an die Freude" wurde gekonnt interpretiert. Ergriffen lauschten die Zuschauer den beeindruckenden Solovorträgen der Gruppe. Hier konnte sich besonders die Chorleiterin Phyliss Mc Koy Joubert mit ihrer glockenhellen Stimme hervortun bei "Amazing Grace". Aber auch die männlichen Gruppenmitglieder standen ihr in keinster Weise nach und alle zeigten sich als brillante Sänger, so bei "He is my destiny". Der Geist des Gospelgesangs, die vibrierende Energie der Gruppe und die Begeisterung der Zuschauer gingen eine stimmungsvolle Mischung am Schluss des Konzerts ein, das mit "Oh Happy Day" endete.