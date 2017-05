Villingen-Schwenningen Der Ärger ist groß: Tannheimer Schüler müssen zu lang auf Busse warten

Eltern in dem Stadtbezirk Villingen-Schwenningens fordern Verbesserungen. Entwurf des neuen Nahverkehrsplans vorgestellt

Können die öffentlichen Bus- und Bahnverbindungen weiter verbessert werden? Experten stellten sich dieser Frage und präsentieren derzeit den Entwurf der neuen Nahverkehrsplanung des Kreises. Das Werk ist 161 Seiten dick und wird aktuell erläutert, um auch Anregungen für weitere Verbesserungen einzuholen. Am Dienstag präsentierten Fachleute im Landratsamt die Ergebnisse unter anderem für die kleinen Stadtbezirke. Die Kernstadt VS wird mit Bussen der Verkehrsgemeinschaft versorgt und ist von der Planung weitgehend nicht betroffen.

Welche Idee dahintersteckt: Der alte Nahverkehrsplan stammt aus dem Jahr 1999 und darin steht der Schülerverkehr stark im Vordergrund, berichtet die im Landratsamt zuständige Dezernentin, Barbara Kollmeier. Das klappt unter der Woche und an Schultagen gut, aber in den Ferien und an Wochenenden ist der Fahrplan auf manchen Linien arg ausgedünnt. Das möchte der Kreis nun ändern und will das ganze Jahr über einen verlässlichen Stundentakt schaffen. Das kostet Geld: Derzeit lasse sich der Kreis seinen Nahverkehr rund 1,2 Millionen Euro kosten. Diese Summe werde sich verdoppeln, schätzt Kollmeier, wenn die Gremien dem Plan zustimmen. Hinzukommt ein weiterer Zuschuss von einer Million Euro, damit die Fahrgäste in den Tarifzonen nicht unterschiedliche Karten kaufen müssen.

Der alte Nahverkehrsplan stammt aus dem Jahr 1999 und darin steht der Schülerverkehr stark im Vordergrund, berichtet die im Landratsamt zuständige Dezernentin, Barbara Kollmeier. Das klappt unter der Woche und an Schultagen gut, aber in den Ferien und an Wochenenden ist der Fahrplan auf manchen Linien arg ausgedünnt. Das möchte der Kreis nun ändern und will das ganze Jahr über einen verlässlichen Stundentakt schaffen. Das kostet Geld: Derzeit lasse sich der Kreis seinen Nahverkehr rund 1,2 Millionen Euro kosten. Diese Summe werde sich verdoppeln, schätzt Kollmeier, wenn die Gremien dem Plan zustimmen. Hinzukommt ein weiterer Zuschuss von einer Million Euro, damit die Fahrgäste in den Tarifzonen nicht unterschiedliche Karten kaufen müssen. Warum nicht alle zufrieden sind: Rietheim, Pfaffenweiler und Tannheim werden durch die Linien 80 und 81 bedient – der Fahrplan wurde vor zwei Jahren überarbeitet. Während in Pfaffenweiler durch die Überlagerung der beiden Linien nahezu ein 30 Minuten-Takt und in Rietheim einer zu vielen Tageszeiten besteht, ist Tannheim mit einem Stundentakt an Villingen angebunden. Dem hatte der Ortschaftsrat auch zugestimmt, doch im Nachhinein hatte sich Tannheim aus Sicht vieler Eltern von schulpflichtigen Kindern damit einen gehörigen Pferdefuß eingehandelt. Denn dieser Stundentakt passt nach SÜDKURIER-Informationen überhaupt nicht mit dem Schulende am Nachmittag zusammen, sodass viele Eltern inzwischen nach Pfaffenweiler fahren, weil sie ihre Kinder abholen müssen. Daher sollte der Fahrplan noch einmal geändert werden.

Rietheim, Pfaffenweiler und Tannheim werden durch die Linien 80 und 81 bedient – der Fahrplan wurde vor zwei Jahren überarbeitet. Während in Pfaffenweiler durch die Überlagerung der beiden Linien nahezu ein 30 Minuten-Takt und in Rietheim einer zu vielen Tageszeiten besteht, ist Tannheim mit einem Stundentakt an Villingen angebunden. Dem hatte der Ortschaftsrat auch zugestimmt, doch im Nachhinein hatte sich Tannheim aus Sicht vieler Eltern von schulpflichtigen Kindern damit einen gehörigen Pferdefuß eingehandelt. Denn dieser Stundentakt passt nach SÜDKURIER-Informationen überhaupt nicht mit dem Schulende am Nachmittag zusammen, sodass viele Eltern inzwischen nach Pfaffenweiler fahren, weil sie ihre Kinder abholen müssen. Daher sollte der Fahrplan noch einmal geändert werden. Wo es gut klappt: Weilersbach wird derzeit über die Linien 39 von Dauchingen über Nordstetten nach Villingen und 36 von Königsfeld nach Schwenningen angeschlossen. Künftig soll zwar die 39 stärker auf den Schülertransport fokussiert werden, aber Weilersbacher kämen auch mit der 36 mit einmal umsteigen am Schwarzwald-Baar-Klinikum gut nach Villingen. "Damit sind wir ganz zufrieden", erklärt auf Anfrage Ortsvorsteherin Silke Lorke. Recht gute Möglichkeiten haben auch die Obereschacher die in Richtung Königsfeld, Mönchweiler und Niedereschach einsteigen können.

Weilersbach wird derzeit über die Linien 39 von Dauchingen über Nordstetten nach Villingen und 36 von Königsfeld nach Schwenningen angeschlossen. Künftig soll zwar die 39 stärker auf den Schülertransport fokussiert werden, aber Weilersbacher kämen auch mit der 36 mit einmal umsteigen am Schwarzwald-Baar-Klinikum gut nach Villingen. "Damit sind wir ganz zufrieden", erklärt auf Anfrage Ortsvorsteherin Silke Lorke. Recht gute Möglichkeiten haben auch die Obereschacher die in Richtung Königsfeld, Mönchweiler und Niedereschach einsteigen können. Was geplant ist: Sollte der Ringzug in Richtung St. Georgen/Triberg erweitert werden, dann könnte auch am früheren Kasernengelände Mangin ein Haltepunkt gebaut werden, um das neue Wohnviertel sowie das geplante Verwaltungszentrum besser anzubinden. Daher wird zusätzlich die Stadt Villingen-Schwenningen eine weitere Verbesserung des bisher bereits guten Busverkehrs prüfen. So könnten die neuen Wohngebiete wie Mangin, Lyautey oder auch Eschelen eine Verbindung erhalten, wie die Sprecherin der Stadt, Oxana Brunner, mitteilt. Die Stadt bezuschusst ihren Nahverkehr derzeit mit zwei Millionen Euro jährlich. Eine deutliche Verbesserung wird in Richtung Freiburg ab 2019 mit der elektrifizierten Breisgau-S-Bahn erreicht.

Interessierte können den Entwurf des Nahverkehrsplans 2017 im Internet unter www.schwarzwald-baar-kreis.de finden. Anregungen, Hinweise und Änderungswünsche können zudem per Mail an: nahverkehrsplan@Lrasbk.de oder per Post an Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, Straßenverkehrsamt, Am Hoptbühl 2, 78048 VS-Villingen bis zum 17. Juli gesandt werden. Die Anregungen werden gesammelt und geprüft und anschließend ausgewertet. Dann wird der Nahverkehrsplan in seiner Endfassung erarbeitet. Voraussichtlich im Herbst wird der Nahverkehrsplan im Kreistag beschlossen.