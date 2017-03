Villingen-Schwenningen Denkmalschützer sorgen für Irritationen für die geplante Erweiterung des Amtsgerichts in Villingen

Obere Denkmalbehörde gegen Erweiterungspläne des Amtsgerichts. Stadt stellt klar: Dies ist keine endgültige Entscheidung. Die untere Denkmalbehörde der Stadt hat eine andere Auffassung und ist Herrin des Verfahrens

Die Erweiterungspläne des Landes für das Amtsgericht in Villingen wurde jetzt in einem Schreiben von der oberen Denkmalschutzbehörde abgelehnt. Diese Stellungnahme hat für massive Irritationen gesorgt. Die Stadtverwaltung VS sah sich gestern bemüßigt festzustellen, dass diese Ablehnung keineswegs bedeute, dass damit der geplante Neubau zwischen dem Amtsgericht und dem Gefängnis gestorben sei. Maßgeblich entscheide diese Frage nicht die obere, sondern die untere Denkmalbehörde. Und diese ist bei der Stadt angesiedelt ist.

Zwar sei die untere Denkmalbehörde verpflichtet, eine fachliche Sicht des Landesamts für Denkmalpflege (obere Denkmalbehörde) einzuholen, sie gehe jedoch davon aus, "dass die Stellungnahme in diesem Fall nicht richtig ist", teilte die Pressestelle der Stadt mit. "Die Stadt begrüßt die Pläne des Amtsgerichtes", betont OB Rupert Kubon. Die ablehnende Stellungnahme des Landesamtes für Denkmalschatz an das zuständige Hochbauamt des Landes in Konstanz sei von der unteren Denkmalbehörde lediglich informell weitergegeben worden und "kann nicht als endgültige Entscheidung gesehen werden". Die untere Denkmalbehörde werde nun mit dem Regierungspräsidium in Kontakt treten, um das weitere Vorgehen zu besprechen.