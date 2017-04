VS-Villingen Dekan Josef Fischer zu Ostern: "Wichtiges Fest in schwieriger Zeit"

Katholiken in der Seelsorgeeinheit Villingen feiern mit vielen Gottesdiensten – was sich aber nur durch die Hilfe pensionierter Pfarrer umsetzten lässt

Villingen-Schwenningen – Die gute Nachricht für die Osterfeiertage: In der Seelsorgeeinheit Villingen gibt es die gleiche Anzahl an Gottesdiensten wie in den Jahren zuvor. In allen Pfarreien finden Eucharistiefeiern statt, fast überall gibt es Feiern zur Osternacht. Nicht immer findet zu allen Anlässen in allen Pfarreien ein Gottesdienst statt, aber die jetzige Gottesdienstordnung hat seit 2012 Bestand, wie Pfarrer Josef Fischer erklärte.

Durch die Zusammenlegung der fünf Gemeinden Münster, St. Bruder Klaus, St. Konrad, Heilig Kreuz und St. Fidelis mit St. Konrad Rietheim zu der Seelsorgeeinheit Villingen hat man die Gottesdienste vor Jahren neu strukturiert. Durch den Einsatz von den drei hauptamtlichen Kräften Pfarrer Josef Fischer, Vikar Florian Oser und Kooperator Ewald Beha ist es im Zusammmenwirken mit Pensionären und Laien möglich, eine große Anzahl von Gottesdiensten zu realisieren.

Wie Josef Fischer ausführt, ist die Lage in Villingen noch vergleichsweise gut, an anderen Orten im Dekanat finden bereits viel mehr Wortgottesdienste mit Laien statt, also ohne Pfarrer und ohne Eucharistiefeier. Die Laien erhalten einen Liturgiekurs und werden von der Pfarrei auf ihre Aufgabe vorbereitet. Solange sich die vier Pensionäre, die in der Seelsorgeeinheit Villingen aushelfen, gesund und ihrer Aufgabe gewachsen fühlen, sieht Josef Fischer keine Engpässe auf die Gemeinden zukommen. Etwas problematisch sei die Gestaltung der Gottesdienste an Werktagen: Da finden beispielsweise am Donnerstag drei statt. Da ein Pfarrer werktags nur eine Eucharistiefeier halten darf, werde es hier schon eng. Auch die Gottesdienste in Alten- und Seniorenheimen werden von Pensionären abgehalten.

Keine Vertröstung

Eine klare Osterbotschaft hat Pfarrer Josef Fischer angesichts der vielen Terroranschläge in der Welt und des Leidens vieler Menschen: „Ostern hat eine umso größere Berechtigung, je schlimmer es in der Welt zugeht.“ Der Terror habe nicht das letzte Wort, ebenso wie der Tod nicht das letzte Wort habe. „Gott hat das letzte Wort und er kann neue Möglichkeiten des Lebens schaffen.“ Dies sei nicht nur eine Vertröstung, diesen Glauben könne jeder aktiv mitgestalten und in die Welt hinaustragen. Darum ist Ostern für Josef Fischer ein „wichtiges Fest in schwierigen Zeiten.“

Für Ostern hat Josef Fischer vier Predigten geschrieben: „Das ist schon ganz schön viel Arbeit“, räumt er ein. Die Predigten sind alle fertig und in einem karierten Collegeblock niedergeschrieben. Fischer schreibt sie jetzt am Computer ins Reine: „Sonst kann ich das nicht vortragen.“ Aber für die Erstfassung brauche er Papier.

„Da kann ich Sätze durchstreichen, mir eine neue Formulierung überlegen und den Block überall hin mitnehmen.“ So hatte er beispielsweise einen Predigttag, den er am Bodensee verbracht hat – mit seinem Block, auf dem die Predigten entstanden sind, die die Gläubigen aus der Seelsorgeeinheit an den Osterfeiertagen hören werden. Es sind alles unterschiedliche Texte mit anderen Schwerpunkten: „Da grüble ich schon lange nach.“

Neue Leitlinien

Am 29. Juni stellt Erzbischof Stephan Burger neue pastorale Leitlinien vor, die einen verbindlichen Orientierungsrahmen für die gesamte Diözese darstellen. Diese Leitlinien werden immer wieder überarbeitet und an aktuelle Entwicklungen angepasst. In diesen Leitlinien werde unter anderem bekräftigt, dass für die nächsten 15 Jahre an der heutigen Struktur der Seelsorgeeinheiten nicht gerüttelt werde. Das sei eine wichtige Botschaft für die Kirchenbasis, so Pfarrer Fischer. (cho)