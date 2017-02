Villingen-Schwenningen Debatte um Zulassung von Kaminöfen geht weiter

Das "Verbrennungsverbot" in einigen Wohngebieten in Hanglangen aufheben oder nicht? Darüber diskutiert nächste Woche der Technische Ausschuss

Die mögliche Zulassung von modernen Holzheizungen in verschiedenen Baugebieten der Stadt, in denen diese bisher verboten sind, wird nächste Woche erneut im Technischen Ausschuss des Gemeinderates diskutiert. Bisher gilt das sogenannte Verbrennungsverbot für flüssige und feste Brennstoffe in 15 Bebauungsplänen der Stadt. Betroffen vom Verbot sind Wohngebiete in Hanglagen wie die Hammerhalde, Teile des Deutenbergs oder des Kopsbühls.

Wie berichtet, hatte die FDP-Fraktion den Antrag gestellt, das Verbrennungsverbot für feste und flüssige Brennstoffe, das in Wohngebieten in Hanglagen besteht, aufzuheben. Moderne Heiztechnik ermögliche eine emissionsarme Verbrennung, so das Hauptargument der Liberalen. Im Fokus stehen vor allem der Einbau moderner Kaminöfen. Die Stadt hielt dagegen, dass die Geruchs- und Feinstaub-Belästigung durch Holzverbrennungen bei Wohngebieten in Hanglagen auch durch neue Heiztechnik nicht zu vermeiden sei.

Inzwischen hat die Stadtverwaltung die Rechtslage geprüft und kommt zu folgenden Ergebnissen: