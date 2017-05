VS-Villingen Dauerbaustelle Schwenninger Brücke: Südhälfte ab Montag frei

Auf der Schwenninger Brücke geht es vorwärts: Jetzt wechselt die Baustelle auf die andere Seite. In Richtung Schwenningen kann die Brücke nun wieder befahren werden, in Richtung Innenstadt wird weiter saniert.

Der erste große Sanierungsabschnitt auf der Schwenninger Brücke ist abgeschlossen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist die Brücke ab Montag, 8. Mai, für den Verkehr von der Innenstadt kommend in Richtung Schwenningen wieder frei. Dann allerdings wird die andere Hälfte der Brücke, vom Landratsamt ausgehend in Richtung Innenstadt, gesperrt, um diese Brückenseite instand zu setzen. Sollten die Arbeiten weiterhin so gut im Zeitplan liegen wie bisher, könnte eine Fertigstellung bis nach den Sommerferien realisiert werden. Eine Umleitung für diese Baustelle wird eingerichtet. Für die damit verbundenen Einschränkungen bitten das Stadtbauamt, wie auch die ausführenden Fachfirmen um Verständnis.