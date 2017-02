Villingen-Schwenningen Das vielkritisierte Stadt-Gutachten hat auch Fürsprecher

Führende Stadträte aus Villingen-Schwenningen erhoffen sich davon ein planvolleres Vorgehen des Gemeinderates. Kritik gibt es im Detail. Breuning beklagt die zu geringe Beteiligung der Bürger

Für öffentliche Kontroversen hat das Gutachten zur "Strategischen Zielplanung" der Stadt Villingen-Schwenningen gesorgt. Allerdings stößt die Arbeit der von der Stadt beauftragten Gutachter bei den führenden Köpfen der Gemeinderatsfraktionen zumeist auf Anerkennung. "Viele Dinge sind sinnvoll", betont nicht nur der Grüne Joachim von Mirbach.

Die Handlungsempfehlungen der Gutachter der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt), so lobte von Mirbach, etwa zum Öffentlichen Personennahverkehr, zur Jugendkultur oder zum Jugendamt seien sehr sinnvoll. Die vorgelegte strategische Zielsetzung sei "eine gründliche Auseinandersetzung mit den Themen der Stadt und der Formulierung der Handlungsfelder". Wichtig sei, dass sich die Stadt und der Gemeinderat auf Basis der noch zu beschließenden Ziele einen Rahmen für ihr künftiges politisches Handeln geben können und die Politik der "Ad hoq-Beschlüsse", wie zuletzt bei den Kunstrasenplätzen, beendet werde. "Das regt mich schon seit 25 Jahren auf", betonte der Stadtrat.

Ähnlich sieht dies auch Frank Bonath von der FDP. "Ich halte es für grundsätzlich gut und überfällig, die politischen Themen geordnet anzugehen", betonte er. Das Gutachten liefere einen Leitfaden mit der Frage, "wo wollen wir hin mit der Stadt und was machen wir zuerst". Das Gutachten sei stimmig, was aber nicht bedeute, dass er mit allen Einzelpunkten einverstanden sei. Die Verknappung innerstädtischer Parkplätze hält auch Bonath für kontraproduktiv. Allerdings würden ja diese Handlungsempfehlungen nach der ersten öffentlichen Diskussionsrunde noch einmal überarbeitet. Was ihm fehle im Gutachten, sei ein Zielbild, eine Vision, wo die Stadt hinwolle.

Die selben Worte findet auch Berthold Ummenhofer von den Freien Wählern. Er habe, trotz einzelner Kritikpunkte, "viel Sinnvolles" in dem Gutachten entdeckt und unterstützt ebenfalls den Gedanken, dass sich der Gemeinderat mit Hilfe des Gutachtens künftig an politischen Prioritäten orientieren kann. Er vermutet aber: "Es wird schwierig werden, sich auf die Prioritäten zu einigen."

Kritischer betrachtet Renate Breuning (CDU) das Gutachten. Die strategische Zielplanung "war für mich persönlich überraschend". Sie habe gedacht, so Breuning, dass es vor allem um Einsparvorschläge im städtischen Haushalt gehe. "Ich weiß noch nicht so recht, was ich davon halten soll", erklärte die Christdemokratin. Die Empfehlungen der Gutachter, so ihr erster Eindruck, seien doch insgesamt zu sehr aus der Warte einer Großstadt formuliert. Das Thema Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs als Priorität Nummer eins zu empfehlen, hält sie für deutlich überbewertet. Das Thema Wirtschaft sei wichtiger und sollte vorne stehen. Auch die Empfehlung der Gutachter, über den Verkauf der Rathäuser in den kleinen Stadtbezirken nachzudenken, hält Breuning für verfehlt. Das Eigenleben der Ortschaften habe unter dem Strich positive Effekte für die Gesamtstadt. Breuning bedauert, dass die normalen Bürger zu wenig bei den öffentlichen Workshops der Gutachter mitdiskutiert hätten. Dominiert hätten Verwaltungsmitarbeiter, Stadträte und Lobbyisten. Die Aussagen des Gutachtens hätten damit seine sehr geringe Breite, beklagte sie. Aus Sicht von Breuning wird sich die Qualität des Gutachtens vor allem durch den zweiten Teil, die Einsparvorschläge für den Verwaltungshaushalt, erweisen.

Im Grundsatz begrüßte auch Edgar Schurr (SPD) das Gutachten, in Euphorie bricht er nicht aus. Denn im Detail hat er einiges auszusetzen. Der Verkauf der Rathäuser in den Ortschaften aus Einsparmotiven sei "die Sicht eines Buchhalters", nicht eines Politikers. "Das würde keine Fraktion tun, das wäre politischer Selbstmord." Auch eine Umschichtung des Kultur-Etats lehnt er ab. "Das, was wir als Hochkultur haben, ist nicht kürzbar." Sinnvoll wäre es eher, die populäre Kultur stärker zu fördern als bisher. Auch fehle im der Glaube, dass sich die Stadt einen massiven Ausbau des ÖPNV wird leisten können.

