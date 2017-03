VS-Villingen Das neue XXXLutz Möbelhaus in VS-Villingen nimmt Form an

Das neue XXXLutz Möbelhaus in VS-Villingen nimmt Form an

Die Rohbauarbeiten am Neubau sind fast abgeschlossen. Am geplanten Eröffnungstermin des Möbelhauses im Sommer 2017 wird weiter festgehalten. Mit Bildergalerie und Video!

Es hat sich viel getan auf der Baustelle des neuen Lutz-Möbelhauses im Gewerbegebiet Vorderer Eckweg in Villingen. Rund ein Jahr nach dem Spatenstich werden bereits die Ausmaße des rund 30 Millionen Euro teuren Neubaus der Lutz Unternehmensgruppe deutlich. Bei einem Rundgang über die Baustelle informierten Julian Viering und Volker Michels von der Unternehmenskommunikation und Bauleiter Michael Undesser über den aktuellen Stand der Arbeiten.



Die Roharbeiten seien fast abgeschlossen, sagt Bauleiter Michael Undesser. Momentan laufen zudem die Dacharbeiten. Mit dem Bau der Fassade werde man in ein bis zwei Wochen, mit der Technik in drei Wochen beginnen. "Wir liegen mit den Arbeiten im Zeitplan", sagt Julian Viering. "Das Wetter in Villingen-Schwenningen war uns gnädig." Dementsprechend werde man auch die geplante Eröffnung im Sommer 2017 einhalten können, auch wenn man noch nicht konkreter werden möchte. "Es gibt viele Faktoren", erklärt Viering. Ein falsches Datum zu nennen, wäre "das Schlimmste, was passieren kann." Sicher sei allerdings, dass es eine spezielle Veranstaltung für die Anlieger geben wird, sagt Michels. Das sei als "Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten" üblich.

Nach der Fertigstellung werde das neue Möbelhaus eines der modernsten seiner Art sein, verspricht Volker Michels. Sowohl Optik, als auch Produkte werden das Aktuellste sein, was es auf dem Markt gibt. Zu den Besonderheiten wird eine begehbare, zwei Meter breite Spindel gehören, über die man anstelle einer Treppe die Stockwerke erreicht. Die Fassade wird mit einem Lochblech verkleidet, das innerhalb des Unternehmens in Villingen zum ersten Mal Verwendung findet. Das Restaurant im dritten Obergeschoss wird eine Glasfassade haben und einen Blick über den Schwarzwald ermöglichen. "Den Blick gibt es schon", sagt Volker Michels lachend. Kunden werden ihre Kinder in einer Kinderbetreuung unterbringen können. Auch den markanten roten Stuhl wird es geben. Das 20 Meter hohe Möbelstück wird zwischen Möbelhaus und Bundesstraße 33 aufgestellt werden.

Eine Konkurrenz zum Mömax in Schwenningen, der ebenfalls zu Lutz Unternehmensgruppe gehört, sehen Volker Michels und Julian Viering nicht. Die beiden Häuser haben zwei Zielgruppen, meint Viering. Während Mömax eher jüngere Ersteinrichter anspreche, ziele Lutz als Vollausstatter eher auf ältere Kundschaft ab. Die Nähe sehe man stattdessen als einen Vorteil beider Standorte. Zudem liegen in der Region viele mittelgroße Städte, sodass viel Kaufkraft vorhanden sei, ergänzt Volker Michels.

Das Unternehmen

Das Möbelhaus Lutz ist Teil der Lutz Unternehmensgruppe mit Sitz in Wels in Österreich. Die Gruppe betreibt 246 Häuser in neun eruopäischen Ländern und beschäftigt rund 20 800 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz des Unternehmens beträgt nach eigenen Angaben über 3,9 Milliarden Euro. In Deutschland betreibt die Gruppe 38 Lutz-Einrichtungshäuser und 32 Mömax-Mitnahmemärkte mit rund 10 500 Mitarbeitern. Der Sitz der Lutz-Gruppe Deutschland befindet sich in Würzburg.

