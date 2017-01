VS-Villingen Das neue Regie-Trio der Katzen im Gespräch: Unser Ball ist ein Aushängeschild

Für Heidi Mayer, Angela Kern und Andrea Irion wird diese Fasnet eine ganz besondere werden: Erstmals sind sie als Damen-Trio bei den Katzen für die Organisation der Bälle verantwortlich. Eine Aufgabe, die die drei vor allem mit einer Eigenschaft meistern werden.

Drei Damen auf der Regiekanzel, das gab es bei den Katzen noch nie. Ein Wechsel war erforderlich geworden, nachdem gesundheitliche Gründe die bisherige Verantwortliche zum Rückzug gezwungen hatten. In der Spechtlochhütte im Frühsommer fiel der Beschluss: „Wir machen das jetzt, schließlich sind wir ja alle alte Hasen“, lacht Heidi Mayer.

Alte Hasen? Angela Kern ist 29 Jahre alt. Aber: Bereits vor elf Jahren begann sie im Damenballett bei Heidi Mayer. Heidi Mayer selbst ist seit Anfang der neunziger Jahre im Ballteam aktiv. Und Andrea Irion hat in Bad Dürrheim auch schon mal bei den Urviecher-Bällen verantwortlich die Abläufe orchestriert. Angela Kern arbeitet als Erzieherin und steuert jetzt die Kindertanzgruppe und das Doppelzentner-Team. „Jeder von uns hat einen eigenen Stil“, sagt sie. Die Drei haben während des vergangenen halben Jahres aber auch die Erfahrung gemacht, „dass wir uns absolut einig sind, das funktioniert gut“, schildert Andrea Irion das Miteinander.

Tonhallen-Bälle auf die Bühne zu bringen, das ist eine vielschichtige Herausforderung. „Ein Ball braucht Struktur, die Abläufe müssen stimmen, die Teams um die Bühnengruppen herum, wie die Maler und Kulissenbauer, müssen rechtzeitig instruiert werden", umreißt Andrea Irion die Aufgaben. Einmal im Monat gibt es dann einen Treff der engsten Verantwortlichen. „Das sind 15 Leute“, skizziert Heidi Mayer. Nach den Sommerferien verschärft sich dann die Taktung, zwei Mal die Woche proben die einzelnen Gruppen ihre Aufführungen. Musik, Choreografie, Kostüme – all dies wird parallel vorangetrieben.

Das Ballteam wächst nun ständig. Waren es zunächst 60 Mitwirkende, die jedes Jahr mit dabei sind, werden am Schluss, in rund vier Wochen, deutlich über einhundert Akteure über die Bühne wirbeln.

Über die Abläufe in der Tonhalle freuen sich die Drei. „Das ist echt super, wir werden hier gut unterstützt“, sagt Andrea Irion. Das Ball-Konzept bleibt bis wenige Tage vor dem ersten Abend ein lebendes Objekt. „Mittwoch vor dem Ball-Freitag muss alles endgültig fix sein“, schildert Andrea Irion.

Bis die Ballwoche angebrochen ist, gibt es immer wieder Veränderungen: Jemand hat noch eine tolle Idee, eine Textnummer wird umgeschrieben, Akteure werden krank. All dies gilt es abzufedern, auszuhalten und gemeinsam durchzustehen. „Unser Ball ist ein Aushängeschild für den Verein“ sagt Heidi Mayer und verweist auf die vielen Nachwuchs-Aktiven, die dabei sein werden.

„Das ist schon toll, wie sich das bei uns entwickelt“, sagt sie. Ganz wichtig sind die vielen Helfer, die richtig anpacken können wie etwa die Kulissenbauer. „Dieses Jahr haben wir beispielsweise eine Treppe gebraucht“ schildert Andrea Irion eine der speziellen Aufgaben. „Und dann haben wir eine Treppe bekommen“, sagt sie immer noch beeindruckt. Viel Feinarbeit steckt im Detail. „Karin Gambin hat sensationelle Ideen“, sagt Andrea Irion. Die Villingerin malt die Kulissen und gestaltet auch viele Dinge im Hintergrund mit. Aber was heißt hier schon malen: Wer einmal im Winter in der klammen Wagenhalle war, der weiß, es ist ein Wunder, dass hier überhaupt Farbe flüssig bleibt.

Das Ball-Motto für 2017 unterstreicht, wie breit der Verein aufgestellt ist und wie hier das Miteinander funktioniert. „1001 Nacht“, lautet es – aber warum? Heidi Mayer sagt: „Das hat sich unsere Jugend so gewünscht, also machen wir das."

Traditionell eröffnet die Katzenmusik in Villingen die Ballsaison. Auch so gesehen sind die beiden Abende ein Ereignis. Für Ballregisseure und Aktive auf der Bühne bleibt in den Monaten der Vorbereitung immer diese eine Frage akut: Wie wird wohl das Publikum reagieren? Angela Kern, Andrea Irion und Heidi Mayer sagen, dass sich hier die Ansprüche in den vergangenen zehn Jahren „deutlich verändert“ (Mayer) hätten. „Jeder sitzt vor dem Computer und weiß im Prinzip alles.“ Ein Ball müsse deshalb gut unterhalten, den Rahmen für schöne Stunden bieten. „Unser Ball soll einfach Spaß machen“, bringt Andrea Irion den eigenen Anspruch auf den Punkt. Drei Regisseurinnen bringen dafür die nötige Vielfalt mit.

Die Katzenbälle

Die Bälle der Katzenmusik finden am Freitag, 3. Februar, und Samstag, 4. Februar in der Villinger Tonhalle statt. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Tickets gibt es bei Dominik Schaaf und Rolf Müller.