Villingen-Schwenningen Das große Schwitzen beginnt: Die Schüler in VS starten ins Abitur

Das große Schwitzen beginnt: Die Schüler in VS starten ins Abitur

Der Prüfungsmarathon beginnt auch in der Doppelstadt mit dem Fach Deutsch. Viele Schüler sehen den Klausuren jedoch gelassen entgegen. Welche Vorbereitungen in den Schulen im Vorfeld getroffen werden: ein Ortsbesuch.

Am Dienstag um acht Uhr ist es soweit. Wie für die Schüler in ganz Baden-Württemberg beginnen auch für die Schüler der Doppelstadt offiziell die Abiturprüfungen. Bis die Klausuren jedoch am Morgen auf dem Tisch der Schüler liegen, war einiges zu tun. Der SÜDKURIER hat sich mit der Schulleiterin des Hoptbühl-Gymnasiums, Simone Duelli-Meßmer, und dem stellvertretenden Schulleiter Zoran Zürn getroffen, um mehr über die Planung zu erfahren.

Ein wichtiger Teil der Organisation ist es, die Schüler in geeignete Räume zu bringen. Dafür gibt es am Hoptbühl-Gymnasium insgesamt drei Möglichkeiten, sagt die Schulleiterin. Die rund 80 Abiturienten werden auf die Räume verteilt und von jeweils zwei Lehrern betreut, sagt Zoran Zürn. Über die sieben Abiturtermine werden 46 Lehrer an der Betreuung der Prüfungen mitwirken, so Zürn weiter. Über die Hälfte des gesamten Kollegiums sei damit involviert.

Der Umgang mit den Abiturprüfungen ist ebenso ein wichtiges Thema. "Die Prüfungsbögen sind am Gymnasium in einem Tresor eingeschlossen", sagt Duelli-Meßmer. Zugang zu den Klausuren hat nur die Schulleitung. Dabei sei es wichtig, so die Schulleiterin, das Vier-Augen-Prinzip anzuwenden. Jeder Umgang mit den Bögen wird kontrolliert.

Auch am Prüfungstag selbst, sei es wichtig, dass die Lehrkräfte dabei unter Beobachtung stehen. In Fächern wie Physik und Mathe, gibt es darüber hinaus unterschiedliche Versionen der Aufgabenbögen. Die Fachlehrer können im Vorfeld der Prüfung beraten, welche Bögen sie ihren Schülern austeilen. "In diesen Fällen können die Kursleiter sich an Themenschwerpunkten orientieren, die sie selbst in den Kursen mit den Schülern stärker besprochen haben", sagt Duelli-Meßmer.

Am Montag wurde eine Informationsveranstaltung durchgeführt, um den Abiturienten die Abläufe und Regeln der Prüfungstage näherzubringen. Dabei ging es auch um das Thema Hilfsmittel. Zur Prüfung selbst sollen die Abiturienten ihr Schreibzeug, Zeichengeräte, sowie ihren Taschenrechner selbst mitbringen, sagt Zürn den Schülern.

Verboten seien Stifte in den Farben Rot, Grün und Braun, sowie das Benutzen von Tipp-Ex. Das Schreibpapier und auch weitere Arbeitsmaterialien werden von der Schule gestellt. Dazu zählen Formelsammlungen für die naturwissenschaftlichen Fächer und Wörterbücher für die Fremdsprachen. Alle Mobiltelefone müssen vor der Prüfung abgegeben werden, sagt Zürn. "Sobald jemand mit Handy erwischt wird, muss das als Täuschungsversuch gewertet werden und die Prüfung ist für die Person vorbei", sagt Duelli-Meßmer.

Direkt vor der Prüfung weisen die Lehrer die Schüler noch einmal auf alle Regeln hin. "Es wird im Vorfeld der Prüfung ein Sitzplan erstellt", sagt die Schulleiterin. Somit könne man die Aktivitäten der Schüler, wie zum Beispiel Toilettengänge, protokollieren. Zürn und Duelli-Meßmer appellieren auch an das Miteinander der Schüler. Es solle selbstverständlich sein, dass die Schüler einander nicht stören und einen fairen Umgang miteinander pflegen.

Die Abiturtermine auf einen Blick: 25. April: Deutsch, 26. April: Neigungsfächer (z. B. Geografie), 27. April: Italienisch, 28. April: Englisch, 2. Mai: Latein, 3. Mai: Mathematik, 5. Mai: Französisch.