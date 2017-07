Villingen-Schwenningen Das ging schnell: Alter Familienpark ist fast komplett verplant

Jugendkulturelles Zentrum, Kletterhalle und Biotop sind gesetzt. Dann könnte sich noch in den Bereich zwischen Villingen und Schwenningen die Jugendverkehrsschule ansiedeln, nur ein Rummelplatz ist nicht in Sicht.

Bald könnte der alte Familienfreizeitpark zu einem neuen Leben erwachen. Eher am Rande des Technischen Ausschusses wurde bekannt, dass die Stadt beinahe schon alle Flächen verplant hat. Neben dem jugendkulturellen Zentrum soll die Kletterhalle entstehen, am anderen Ende könnte die Jugendverkehrsschule angesiedelt werden. Nur für den Rummel findet sich aktuell keinen Platz.

Auf einer Fläche von 4500 Quadratmetern wird das jugendkulturelle Zentrum entstehen. Die Vergabe der Rohbauarbeiten will Dieter Kleinhans, Leiter des Amts für Gebäudewirtschaft und Hochbau, bereits in zwei Wochen durchziehen. Je nachdem, wann das beauftragte Unternehmen zu bauen beginnt, könnte der Rohbau im Herbst stehen. Außerdem sind Freiflächen für Open-Air-Veranstaltungen vorgesehen. Die können problemlos genutzt werden, weil sich die geplante Kletterhalle wie ein Lärmschutz-Riegel zum Wohngebiet Schilterhäusle zieht, wie Bau-Bürgermeister Detlev Bührer erläuterte. Vertreter des Jugendförderwerks hatten kürzlich Bedenken geäußert, ob an diesem leicht erhöhten Standort eine Nutzung der Außenflächen wegen der Lärmentwicklung möglich sei.

Rummelplatz an Berliner Straße?

Auf Fragen, was mit dem Rest des früheren Parkbereichs geschieht – immerhin rund 60 000 Quadratmeter, wie der Freie Wähler Ernst Reiser wusste – hatte Bührer eine nahezu komplette Antwort parat. Der riesige hintere Bereich des Geländes hin zum Klosterwald werde für den Naturschutz reserviert. Auf der gegenüberliegenden Seite könnte die Jugendverkehrsschule auf rund 5000 Quadratmetern ihren Platz finden. Der bisherige Standort an der Albert-Schweitzer-Straße kann sie nicht mehr weiter nutzen, wenn diese Verbindung verlängert wird. Dann bleibe, so Bührer, in der Mitte noch ein freier Platz, auf dem unter einem Betondeckel Altlasten liegen. Die Gemeinderäte liebäugelten damit, in dem Bereich auch ein Messeplatz für Fahrgeschäfte anzulegen. Für Vereinsfeste reiche der Platz aus, erklärte Bührer, aber nicht für einen Rummel. Ob die Stadt nicht in allererster Linie ein Interesse daran habe, einen Platz für Fahrgeschäfte bereitzustellen, wollte Renate Breuning (CDU) wissen. Sie brachte als Alternative auch den alten Sportplatz an der Berliner Straße ins Gespräch. Der werde ohnehin aufgegeben. Von dieser Idee hielt Bührer nicht so viel. „Das wäre doch ein Super-Baugebiet.“

Auch Rudolf Nenno hätte gern den Festplatz am früheren Familienpark. Er fragte, warum man die Jugendverkehrsschule favorisieren müsste. Fix ist deren Umsiedlung noch nicht, weil sich die Stadt an den Kosten beteiligen müsse. „Wir werden das Grundstück einbringen, das Weitere werden wir sehen“, erklärte Bührer. Bernd Hezel (CDU) warnte davor, dass der Gemeinderat in Sachen Jugendverkehrsschule überrumpelt und vor vollendete Tatsachen gestellt werde.