Villingen-Schwenningen Das alte Villinger Klinikgelände ändert sich rasant

Neues Wohnbaugebiet wächst in die Höhe. Zahlreiche neue Häuser entstehen. Ungebrochene Nachfrage nach Wohnraum

Die Bebauung des ehemaligen Villinger Krankenhausgeländes schreitet rasant voran. Die Firma Top Bau, die das zehn Hektar große Grundstück gekauft und zum neuen Wohngebiet "Friedrichspark" entwickelt, startet im Laufe des Frühjahres mit dem Bau einer ganzen Reihe neuer Gebäude. Und auch die Vermarktung und der Verkauf der Wohnungen laufen auf Hochtouren.

Mit den Neubauten werden weitere markante Konturen des mit großzügigen zweieinhalb Hektar Parkgelände im Süden umsäumten Wohnviertels sichtbar, das den städtebaulichen Brückenschlag zwischen der Villinger Südstadt, der Hammerhalde und dem Gebiet Erbsenlachen bilden wird. Baustart für neue Gebäude: Ganz aktuell, am Montag dieser Woche, begannen Bauarbeiter mit den Ausschachtungen für zwei neue Mehrfamilienhäuser (Gebäude E1 und E2, siehe Grafik), die in den nächsten Monaten hochgezogen werden. Zugleich geht die Bauträgergesellschaft damit offensiv in die Verkaufsvermarktung. Doch schon im Vorfeld, so berichtet André Herbst, zuständig für den Verkauf bei Top Bau, lagen für fünf Wohnungen bereits Kaufzusagen vor, außerdem fünf Reservierungen. "Damit sind wir sehr zufrieden. Die Lage wird hervorragend angenommen", betont André Herbst. "Wir sind daher sehr bemüht, hier ein schönes Wohngebiet zu erstellen."

Das Wohngebiet profitiert von der aktuell allgemein hohen Nachfrage nach Immobilien. "Wir haben außerdem ältere Leute, die sich verändern wollen, die ihr bisheriges Eigenheim verkaufen und in eine kleinere barriefreie Wohnung umziehen wollen", schildert Herbst die Nachfrage. Krankenhausgeschichte: Auf dem Gelände stand seit Anfang der 60er-Jahre der Villinger Krankenhauskomplex mit mehreren Gebäuden. Nach der Inbetriebnahme des neuen Schwarzwald-Baar-Klinikums 2013 wurden die Gebäude im Jahr 2015 abgerissen. 2016 begann der Investor Top Bau mit den ersten Neubauten.

Im Wohnviertel ,,Friedrichspark“ will die Villinger Bauträgergesellschaft Top-Bau in vier Bauabschnitten Mehrfamilienhäuser mit Eigentumswohnungen, Kettenhäuser, Doppelhäuser, Reihenhäuser und Einfamilienhäuser realisieren. Geplant sind rund 400 Wohneinheiten. Sie werden in energieeffizienter Bauweise nach dem Standard KfW 55 erstellt und durch eine zentrale Heizanlage mit Wärme beliefert. Die Bebauung wird sich über mehrere Jahre hinziehen und ist abhängig von der Nachfrage. Der Name Friedrichspark wurde vom Investor Top Bau ausgesucht, weil das erste Villinger Krankenhaus, das 1911 in der Villinger Weiherstraße errichtet wurde, den Namen "Friedrichkrankenaus" trug. Benannt wurde es nach dem badischen Großherzog Friedrich I. (est)