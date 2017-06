Villingen-Schwenningen Das Villinger Kasernengelände Lyautey wird jetzt verkauft

Der Bund startet nächste Woche ein öffentliches Bieterverfahren für die ehemalige Richthofenkaserne an der Kirnacher Straße. Investor wird gesucht für eine 37 Hektar große Immobilie. Kasernengebäude stehen unter Denkmalschutz und müssen erhalten bleiben

Jetzt wird es ernst. Die Bundesrepublik Deutschland als Eigentümerin trennt sich vom ehemaligen Kasernengelände Lyautey, der ehemaligen Richthofenkaserne, in Villingen. Am nächsten Freitag und Samstag wird das Grundstück mit seinen denkmalgeschützten Kasernengebäuden aus der Kaiserzeit in überregionalen und regionalen Zeitungen in einem öffentlichen Bieterverfahren zum Verkauf ausgeschrieben.

Auf den freien Markt: Damit kommt das letzte ehemalige Kasernengelände in Villingen auf den freien Immobilienmarkt. Gesteuert wird dieses Verfahren von der Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten (Bima), in diesem Falle von deren Niederlassung in Freiburg. Gleichzeitig mit den Anzeigen wird die Bundesbehörde auch ein Exposee mit der Beschreibung der Immobilie und seinen Gebäuden veröffentlichen, aus denen die interessierten Käufer die Kenndaten des Areals ersehen können, ebenso die Festlegungen des Bebauungsplans.

Neuer Nutzungsmix: Denn die Stadt Villingen-Schwenningen, die auf ihr "Erstzugriffsrecht" zum Kauf des Geländes verzichtet hat, will die künftige Nutzung allerdings nicht dem Zufall überlassen. Ein Bebauungsplan, der den Rahmen der Nutzung festlegt, wurde inzwischen seitens der Stadt fertiggestellt. Was noch fehlt, ist die Rechtskräftigkeit des Planes. Diese soll demnächst durch einen Beschluss des Gemeinderates erfolgen. Zugelassen wird auf dem Gelände ein Mix aus Gewerbe, Dienstleistern, Allgemeinbedarf und Wohnraum. Die aus den Zeiten des Deutschen Kaiserreichs kurz vor dem Ersten Weltkrieg errichteten 100 Jahre alten Kasernengebäude an der Kirnacher Straße stehen unter Denkmalschutz und dürfen nicht abgerissen werden. Außerdem müssen die Konturen des Exerzierplatzes als Freifläche erhalten bleiben, um an die ehemalige Nutzung zu erinnern.

37 Hektar: Verkauft werden vom Bund insgesamt 37 Hektar Fläche. Das ist nicht das gesamte Areal. 2014 hat die Bima bereits 13,7 Hektar des Kasernenareals an die Unternehmensgruppe Richter aus Mainz verkauft, die den an die Kasernen angrenzenden "Innovationspark Villingen-Schwenningen" (das ehemalige Saba-Gelände) betreibt. Vermutlich wird sich der Unternehmer Wolfram Richter, dem der Gewerbepark gehört, auch am Bieterverfahren um das Restgelände beteiligen. Das ist auch insofern naheliegend, weil die von der Stadt geplante künftige Haupterschließung des Lyautey-Geländes mit Straßen und Leitungen künftig von Norden über das alte Saba-Gelände erfolgen wird. Richter willl, wie er vor einigen Wochen erklärte, mit der Erschließung noch dieses Jahr loslegen, wenn der Bebauungsplan rechtskräftig ist. Auf dem von Richter bereits erworbenen Geländeanteil gibt es bereits Bauinteressenten, darunter die Firma Wohnbau Werner aus Niedereschach, die hier gerne eine Reihenhausanlage mit 44 Wohneinheiten realisieren würde.

Gleiche Chancen: Allerdings ist nicht gesagt, dass die Richtergruppe, sollte sie mitbieten, automatisch den Zuschlag für die Restfläche von 37 Hektar bekommt. "Jeder Bieter hat die gleiche Chance", verdeutliche Markus Kästel, der Abteilungsleiter für Grundstücksverkäufe bei der Bima in Freiburg. Ausschlaggebend sei zum einen der Preis, zum anderen das städtebauliche Konzept im Rahmen der Bebauungsplanvorschriften. "Uns ist auch daran gelegen, dass es hier ein gesunde städtebauliche Entwicklung gibt", unterstreicht Kästel. Er schwärmt vom dem großen Potenzial der Immobilie, die einem Investor einen "großen Mix an Möglichkeiten" der Entwicklung biete. Bis zur Entscheidung der Bima, welcher Bieter den Zuschlag für den Grundstückskauf erhält, wird es nach Einschätzung von Kästel einige Wochen dauern, da im Rahmen des Verfahrens viele Fragen abzuklären seien.

