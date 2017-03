Villingen-Schwenningen Das Villinger Kasernengelände Lyautey steht bald zum Kauf

Private Investoren stehen bereit. Das Gelände soll in diesem Jahr erschlossen werden. Wohnbau Werner plant eine Reihenhausanlage.

Bereits in den nächsten Wochen soll das 50 Hektar große Kasernengelände Lyautey in bester Lage in Villingen vom Bund verkauft werden. In den Startlöchern sitzen bereits private Investoren, die das seit 20 Jahren brachliegende Gelände neu erschließen und umwidmen wollen. Im Herbst oder Frühjahr könnte der Startschuss fallen für die erste Wohnbebauung. Die Stadt geht davon aus, dass der Bebauungsplan für das Gebiet demnächst Rechtskraft bekommen kann.

Dieser Bebauungsplan ist so gut wie fertig und "steht kurz vor dem Satzungsbeschluss", lautet die gute Nachricht von Henning Keune, dem Leiter des Amtes für Stadtentwicklung. Das heißt, wenn er Gemeinderat demnächst diesem Bebauungsplan mit einem Beschluss Rechtskraft verleiht, kann die Erschließung endlich losgehen.

Dieser Bebauungsplan umfasst aber nicht nur das Kasernengelände Lyautey (zuvor Richthofenkaserne), sondern auch noch einen Teil des angrenzenden ehemaligen Saba-Werksgeländes. Dort ist heute der "Innovationspark Villingen-Schwenningen" angesiedelt, ein Gewerbepark, der vom Mainzer Unternehmer Wolfram Richter betrieben wird. Richter war es auch, der 2014 bereits einen Teil des Kasernengeländes Lyautey, insgesamt 13,7 Hektar, dem Eigentümer Bundesrepublik Deutschland abgekauft hat.

Weitere Voraussetzung für die Konversion des Geländes ist nun dessen Freigabe durch den Bund. Dieser hatte zuletzt den Verkauf gestoppt, um eine Reservefläche für die Unterbringung von Flüchtlingen in der Hinterhand zu behalten. Diese Zweckbindung wurde inzwischen aufgehoben. Verwaltet wird die Restfläche von rund 37 Hektar von Niederlassung der Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten (abgekürzt: Bima) in Freiburg. "Die Bima hat angekündigt, dass das Grundstück voraussichtlich im April oder Mai in einem öffentlichen Bieterverfahren verkauft werden soll", berichtet Henning Keune. Im Unterschied zum benachbarten Kasernengelände Mangin macht die Stadt keinen Bedarf geltend und überlässt das Grundstück privaten Investoren.

Damit dort aber nicht unerwünschte Entwicklungen stattfinden, hat die Stadt den erwähnten Bebauungsplan aufgestellt. Zugelassen wird hier ein Mix aus Gewerbe, Dienstleistern, Allgemeinbedarf und Wohnraum. Erhalten werden müssen die ehemaligen, aus Kaisers Zeiten stammenden Kasernengebäude an der Kirnacher Straße sowie die Konturen des Exerzierplatzes als Freifläche. Die spannende Frage wird sein: Welcher Bauträger wird sich die Aufgabe zutrauen, die hundert Jahre alten denkmalgeschützten Gebäude für Wohnzwecke umzubauen?

Wenn der Bebauungsplan rechtskräftig ist, "werden wir dieses Jahr mit der neuen Erschließung des Geländes beginnen", berichtete der Mainzer Unternehmer Wolfram Richter dem SÜDKURIER. Denn die Haupterschließung erfolgt von Norden über das Gelände des ehemaligen Saba-Geländes, das Richter gehört. Wenn alles gut läuft, könnte die Erschließung im Mai starten. Richter verzeichnet bereits Bauinteresse von einigen Bürobetrieben sowie eines Wohnbauunternehmens. Bei letzterem handelt es sich um die Firma Werner Wohnbau in Niedereschach. Diese will einen Teil des Kasernen-Geländes zu erwerben, das Wolfram Richter 2014 dem Bund abgekauft hat. Angedacht ist eine Reihenhausanlage mit 44 Wohneinheiten, berichtet Markus Hirt, Projektentwickler bei Werner. Für den ersten Bauabschnitt mit 17 Reihenhäusern laufen bereits die ersten Verkaufsgespräche. Baubeginn könnte Ende 2017, wahrscheinlich aber Frühjahr 2018 sein, vermutet Hirt.

Ob Wohnbau Werner beim Bieterverfahren der Bima mitbieten wird, lässt Hirt offen. Er erwartet, dass die Bundesbehörde die restlichen 37 Hektar gerne am Stück verkaufen möchte. Das Potenzial, das gesamte Grundstück zu erwerben, hätte wiederum Wolfram Richter. Dieser hat bereits 2015 durchblicken lassen, dass er ein Angebot abgeben werde. Dann könnte er das Gelände noch immer an verschiedene Bauinvestoren weiterverkaufen.