Villingen-Schwenningen Das Radwegenetz im Blick: Ein Verkehrsplaner im Interview

Radfahren in VS: Ein Leserbrief wirft Fragen auf – Antworten gibt es im Interview mit Henning von Schnakenburg. Er erklärt unter anderem, warum auf der gefährlichen Bertholdstraße nicht einfach eine Radspur gebaut werden kann.

Vermeintliche Konzeptionslosigkeit, hoher Erwartungsdruck und eine verbesserungswürdige Infrastruktur. Der Brief unseres Lesers Klaus Maier zum Thema "Radstudie" vor Kurzem hat einige Fragen aufgeworfen. Henning von Schnakenburg, zuständig für die Radverkehrsplanung bei der Stadtverwaltung bezog Stellung

Herr von Schnakenburg, die ADFC-Studie hat VS kalt erwischt. Und unser Leser Klaus Maier hat ja argumentativ ziemlich sauber den Punkt getroffen.

Was den Radweg vom Kurgebiet nach Mönchweiler angeht, das ist wirklich ein Trampelpfad. Interessant ist, dass wir an dem Tag, als der Leserbrief im Südkurier erschienen ist, darüber diskutiert haben. Bis Ende des Jahres haben wir nun geplant, diesen Pfad als Radweg auszubauen. Das Problem ist, dass hier verschiedene Beteiligte in ein Boot geholt werden müssen. Zum einen das Forstamt, zum anderen das Land, denen die Grundstücke gehören. Das ist eine komplexe Sache, da geht es um die Planung für den Untergrund, die Entwässerung bis hin zur Unterhaltspflicht für den Weg, dazu kommt, dass man für jede asphaltierte Fläche Ausgleichsflächen schaffen muss. Daher wollen wir den Weg als stabilen und guten Kiesweg anlegen und später asphaltieren.

Was bei dieser Planung fehlt und was dem Vorwurf der Konzeptionslosigkeit Vorschub leistet, ist die Tatsache, dass die Verbindung vom Kreuzungspunkt Kurgebiet Am Krebsgraben hinauf bis zum Beginn des geplanten Radweges nach Mönchweiler eine echte Rumpelpiste ist, die sich nur für den Mountainbikeeinsatz eignet. Oder sehen Sie das anders?

Das stimmt definitiv nicht, wir haben die ganze Situation im Blick. Allerdings ist es bei einem solch großen Straßennetz wie dem unseren nur Stück für Stück möglich, die Projekte, die wir geplant haben auch umzusetzen. Besonders deutlich wird dies an der Westeinfahrt, die nun beim Bauabschnitt Am Krebsgraben beendet wurde. Im nächsten Jahr wird der Abschnitt Vockenhauserstraße/ Wieselsbergstraße angegangen und dann haben wir ein durchgehendes Radwegenetz zwischen dem Kurgebiet und dem Güterbahnhof Villingen.

Sie meinen, bis zum Landratsamt. Ab hier muss der Radfahrer dann irgendwie um das Gymnasium am Hoptbühl kommen oder die Güterbahnhofstraße fahren.

Tatsächlich ist die Lage für die Verkehrsplaner in den letzten Jahren komplexer geworden. Gesetze haben sich geändert, wie breit eine Radspur oder ein von Fußgängern und Radfahrern gemeinsam genutzter Weg zu sein hat. Das ist vergleichbar mit den Brandschutzbestimmungen, die den Bau von Gebäuden massiv erschwert und verteuert haben.

Das ist dann mit ein Grund, warum man auf der Bertholdstraße zur Brücke nach wie vor eine gefährliche Situation für Radfahrer einfach hinnimmt? Die meisten Radler wie Erika Kieninger wagen sich angesichts der Verkehrsmassen nicht auf die Straße und fahren verkehrswidrig auf den Gehwegen links und rechts der Straße.

Darum haben wir uns ja gerade für diesen Bereich Gedanken für eine Neukonzeption gemacht, die aber so einfach nicht umzusetzen ist. Denn die Fußwege müssten verbreitert werden, damit man eine Radspur einrichten kann.

Und warum wird nicht einfach eine Radspur auf der Bertholdstraße eingerichtet?

Nach der neuen Gesetzgebung müsste man, wenn wir hier auf der Straße eine Radspur einrichten, eine Spur für den Verkehr schließen. Eine Radspur darf nicht kontinuierlich vom Autoverkehr überfahren werden. Das würde aber angesichts des Verkehrsaufkommens zum Kollaps führen. Außerdem, nicht alles, was möglich und wünschenswert ist, ist auch politisch gewollt. Wir hatten für die Brückensanierung zur Schwenninger Straße Rad- und Fußgängerwege eingeplant. Das wurde aber vom Gemeinderat mit dem Hinweis, dass die Schneckenbrücke ausreicht, abgelehnt.

Mit politischem Willen hat die Pflege von Fahrbahnmarkierungen aber doch nichts zu tun. Die sind, was man gerade in Schwenningen häufig sieht, so verwittert, dass sie kaum zu erkennen sind.

Das ist tatsächlich eine einfache Methode, um unser Radwegenetz klar zu definieren, da gebe ich Ihnen recht. Darum kümmern sich die Technischen Dienste der Stadt, doch das ist sehr zeitaufwändig und arbeitsintensiv und steht in Konkurrenz mit anderen Arbeiten an den Straßen, die ebenfalls ständig anfallen. Ich weiß, dass unsere Leute da fleißig sind, aber bei unserem Streckennetz ist das nicht so einfach, sondern nur Stück für Stück möglich, wie ich schon sagte.

Auffallend ist auch, dass zwar die Überquerung von Ampeln für Radfahrern an vielen Stellen erlaubt ist, diese Ampeln aber immer noch nicht mit dem entsprechenden Zeichen ausgestattet sind. Wie die Ampelanlage an der Einmündung von der Bertholdstraße zum Kaiserring oder an der Kreuzung Richthofen- und Sebastian-Kneipp Straße. Darüber haben wir schon vor zwei Jahren gesprochen. Geschehen ist nichts.

Genau dafür haben wir jetzt einen Mitarbeiter beauftragt, der alle Ampeln der Stadt genau daraufhin überprüft. Und bei Bedarf dafür Sorge trägt, dass die bekannten Masken, in denen ein Radfahrer und ein Fußgänger aufgezeichnet sind, in die Ampelfassung eingefügt wird.

Zur Person

Henning von Schnakenburg ist Sachgebietsleiter für Straßen- und Verkehrsplanung beim Stadtbauamt der Stadt Villingen-Schwenningen und hier auch zuständig für die Radverkehrsplanung. Als passionierter Radfahrer kennt er jeden Radweg der Stadt aus eigener Erfahrung. (us)