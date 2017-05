Parzellen, Regeln und ein kleines Stück Freiheit – es ist eine eigene Welt, die der Kleingärtner. Jetzt, nach dem langen Frost, erwacht sie langsam wieder zum Leben. Ein Ortsbesuch bei den Kleingärtnern am Warenbach mit zehn wertvollen Gartentipps im Video-Interview.

Es ist kurz nach halb elf am ersten sonnigen Tag in dieser Woche und in der Gartenanlage am Warenbach machen sich Horst und Roswitha Oppermann schon wieder auf dem Heimweg. Die morgendliche Ernte in der Hand – einen Salatkopf in einer kleinen Pappschachtel – laufen sie vorbei an zum Teil verblühten Tulpen, Beeten mit ersten grünen Sprösslingen und an Wilhelm Höhn, der gerade seinen Rasen mäht. "Ach mir gefällt das", sagt er, zeigt auf seinen Kartoffelacker am Wegrand, als wolle er sagen: 'Wem könnte das nicht gefallen?' und mäht weiter.

Oppermann ist jeden Morgen im Garten, mittags meistens noch mal zwei bis drei Stunden. Die Arbeit lohnt sich. Mit seiner Gartenauslese ließe sich mühelos ein ganzer Wochenmarkt-Stand bestücken: Zwetschgen, Tomaten, Erdbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren rot, schwarz und weiß, Quitten, Kirschbäume, Blumenkohl, Kohlrabi, Gurken, Rote Beete, dazu ein kleiner Teich mit Fischen und Seerosen, ein Hochbeet, zwei Meisen unter dem Hüttendach. Am Wochenende will er Zwiebeln setzen und weiter Löwenzahn zupfen. Ach ja, und das Dach, das muss auch noch gemacht werden.

Hinter Tor fünf, links den Weg entlang, in Parzelle 27 erstreckt sich der Kleingarten von August Bäuerle. Schildmütze, Gartenschere und eine Plastikschale voller Jutegarn liegen auf dem Tisch vor dem Gartenhaus. Die Aufgabenliste ist lang. Die Brombeersträucher hinten am Gewächshaus müssen hochgebunden, Rote Beete, Mangold und erste Blumen gesetzt werden. Ganz zu schweigen von den Karotten und dem Salat. August Bäuerle, 74 Jahre alt, lehnt sich in seinem Gartenstuhl auf der kleinen Terrasse vor seiner Gartenhütte zurück, verschränkt die Arme und sagt: "Ich habe wirklich schon schlimmere Frühjahre erlebt.

" Es gab Jahre, da musste er bis zu zehn Mal nachts raus. Im Gepäck zwei Eimer Wasser – das wärmt, ähnlich dem Effekt des Bodensees – und ein paar dicke Kerzen. Damit heizt er auch in Nächten von bis zu minus zwölf Grad das Gewächshaus auf bis zu sieben Grad. Einziges Frostopfer in diesem Jahr: das Maggikraut. Liebstöckel im Fachjargon.

Kleingartenanlagen in VS Gartenfreunde Friedengrund: Die Anlage neben dem Krankenhaus umfasst 92 Parzellen, mit einer Größe von je 350 Quadratmetern. Die Pacht beträgt pro Jahr rund 60 Euro. Auf der Warteliste stehen derzeit neun Personen. Die Vergabe leer gewordener Parzellen erfolgt meist im Herbst, wenn ältere Mitglieder ihre Anlagen aufgeben. Ansprechpartner ist der Vorsitzende Jürgen Röckenhaus unter Telefon 07721/74224.

Gartenfreunde Hammerhalde: Der Verein verfügt über 82 Parzellen zwischen 250 und 600 Quadratmetern. Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich 40 Euro, die Pacht liegt je nach Größe zwischen 75 und 100 Euro. Auf der Bewerberliste stehen rund 50 Interessenten. Ansprechpartner ist der Vorsitzende Uwe Peter, Telefon 07721/ 8787024.

Gartenfreunde Loretto : Die erste Anlage am vorderen Affenberg umfasst 77 Parzellen mit einer Größe von 300 Quadratmetern. Vier Personen stehen momentan auf der Warteliste. Die Pacht beträgt im Jahr rund 100 Euro. Kontakt: Rolf Greitmann, Telefon 07721/23704.

Gartenfreunde Marbach: 26 Parzellen hat der Verein auf dem Gewann Kessler, jede Parzelle hat gut 350 Quadratmeter. Die Pacht beträgt für ein Jahr 92 Euro. Vier Personen stehen derzeit auf der Warteliste des Vereins. Weitere Informationen gibt es beim Vorsitzenden Bernhard Lösch unter Telefon 07721/27338.

Kleingartenverein Schwenningen: Die Gartenanlage im Gunnental umfasst 82 Gärten mit rund 350 Quadratmeter je Parzelle. Weitere Infos beim Vorsitzenden Wolfgang Fürstenberg unter Telefon 07720/66745.

Gartenfreunde Vorderer Warenbach: Gelegen am Roggenbachweg in Villingen umfasst die Anlage 69 Parzellen, jede ist rund 350 Quadratmeter groß. Auf der Warteliste stehen derzeit sechs Personen. Die Pacht beträgt rund 35 Euro. Der Kaufpreis für die Gartenhütte, die in jeder Parzelle besteht, beträgt rund 3500 Euro. Kontakt: August Bäuerle unter Telefon 07721/21521.

Die drei Apfelbäume in seinem Garten hatten noch nicht getrieben, darum sind sie auch nicht erfroren. Jetzt müssen sie sich von dem Kälteschock erholen. "Es dauert eben jetzt alles ein wenig länger", sagt Bäuerle. Wenn er sich um etwas Sorgen gemacht hatte, dann die Erbsen. Die waren schon vor dem Frost drin. Beim Blick auf das Beet dachte er vor einer Woche noch: "Da kommt nichts mehr." Zwei Tage später hat er einzelne grüne Blätter gesehen. Weitere zwei Tage später stand die ganze Erbsenreihe wie eine Eins. Die Kraft der Natur beobachten, auch das ist Kleingarten.

"Hier unten", sagt er, "schätze ich die extreme Ruhe". Er lehnt sich im Stuhl nach vorne: "Hören sie? Nichts!" Als die Hütten eingerichtet wurden – Bäuerle hat seine im Oktober 2010 gebaut – haben sie einen Trinkwasseranschluss gelegt, aber keinen Stromanschluss. Kein Radio oder Fernseher sollte das Idyll beschallen. Abende bei Kerzenschein und Grillenzirpen, auch das ist Kleingarten.

Zahlen und Fakten rund um Kleingärten Deutschlandweit gibt es rund 14 000 Kleingartenvereine, die durchschnittliche Größe eines Gartens beträgt laut Bundesverband deutscher Gartenfreunde 370 Quadratmeter. Knapp eine Million Kleingartenpächter sind in dem Verband gelistet, addiert man Freunde und Familie dazu, nutzen wohl gut 5 Millionen Menschen in Deutschland einen Kleingarten.

In Baden-Württemberg sind laut dem Verband der Kleingärtner Baden-Württemberg rund 16 000 Mitglieder in 148 Vereinen organisiert. Die Vereine bewirtschaften eine Fläche von rund 3,8 Millionen Quadratmetern.

Folgende Kleingartenanlagen gibt es in der Doppelstadt, die von Vereinen betrieben werden:

Die Beeren wachsen hier besser als alles andere. Gut 50 Kilo Himbeeren erntet Bäuerle jedes Jahr auf einem Streifen von 20 Metern. Jedes Jahr streut er vor dem Winter die Blätter der Buchenbäume über die Sträucher. Wenn er die Sträucher im Herbst zurückschneidet, häckselt er die Äste, kompostiert sie zwei Jahre und streut sie auf die Beete, bevor er sie umgräbt. Bäuerle ist nicht jeden Tag hier draußen, aber wenn, dann meist mindestens vier manchmal sechs bis sieben Stunden. Ein neues Kräuterbeet will er dieses Jahr noch anlegen, in seinem Paradies, das nie fertig wird. Auch Kleingarten genannt.