Villingen-Schwenningen Das Jahr 817 und die Umverteilung der Macht

"Re-Vision 817" heißt die Kunstausstellung, die der Kunstverein Villingen-Schwenningen aus Anlass urkundlichen Ersterwähnung von Villingen, Schwenningen und Tannheim vor 1200 Jahren kreiert hat. Die wird am Samstag eröffnet.

Alle 21 Werke sind auf diese urkundliche Ersterwähnung der drei Orte im Jahre 817 von den Künstlern des Kunstvereins neu produziert worden. Die Aufnahme zum beeistehenden Foto zeigt Bernhard Fabry, den Geschäftsführer des Kunstvereins VS, beim Betrachten eines Ausstellungsstücks mit dem Titel "Umverteilung", die der Künstler Andreas Wiertz geschaffen hat. Die Idee, dass es sich bei der Schenkung von 47 Hofgütern, darunter jene aus Villingen, Schwenningen und Tannheim, an das Kloster St. Gallen durch den damaligen Kaiser Ludwig den Frommen um einen Akt der Umverteilung von Macht handelte, bündelt Wiertz in dieser Plastik. Sie zeigt die Hand des Kaisers, der die Besitztümer aus seinem Becher der weltlichen Macht in den Kelch der kirchlichen Macht gießt.

Wer wissen will, wie die 20 anderen Künstler das Thema umgesetzt hat, kann die Ausstellung 26. März bis Sonntag, 21. Mai, besuchen. Die Vernissage der Ausstellung mit 21 Kunstwerken findet am Sonntag, 26. März, um 12 Uhr im Franziskanermuseum statt.