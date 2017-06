Villingen-Schwenningen Das Holzverbrennungsverbot in mehreren Wohngebieten der Stadt steht vor dem Fall

Im Gemeinderat zeichnet sich eine Mehrheit ab, das in mehreren Wohngebieten der Stadt bestehende Verbot für Holzverbrennung aufzuheben.

In der Sitzung des Technischen Ausschusses wurde deutlich, dass CDU, Freie Wähler sowie die FDP die bestehenden Einschränkungen beseitigen wollen. Zumal die CDU-Fraktion inzwischen herausgefunden hat, dass der Gemeinderat dies bereits 2007 so beschlossen hatte. Allerdings hat die Stadtverwaltung diesen Beschluss nie in die Tat umgesetzt.

Verbot rechtssicher: Noch im November hatte OB Rupert Kubon das Thema von der Tagesordnung genommen, um die aktuelle Rechtslage zu berücksichtigen. Denn ein Bürger hatte gegen das amtlich so genannten "Verbrennungsverbot" der Stadt Villingen-Schwenningen geklagt. Der Fall ist inzwischen geklärt, der Bürger hat gegen die Stadt verloren, berichtete Bürgermeister Detlev Bührer am Dienstag im Technischen Ausschuss. Das heißt: Das bestehende Verbrennungsverbot ist rechtens. Zugleich stellte Bührer fest: Eine Aufhebung des bestehenden Verbotes sei rechtlich durchaus möglich. Aber: "Damit würden wir als Stadt eine gesicherte Rechtsposition verlassen." Es könnte durchaus sein, dass dann auf der anderen Seite Bürger gegen die Aufhebung des Verbotes klagen, weil sie sich vom Holzofenkamin ihrer Nachbarn eingeräuchert und gesundheitlich beeinträchtigt sehen.

15 Bebauungspläne: Bei der von der FDP-Fraktion beantragten Aufhebung des Verbrennungsverbotes geht es um das Heizen mit festen und flüssigen Brennstoffen. Die sind in mehreren großen Wohngebieten in Hanglage aus Gründen des Gesundheitsschutzes verboten, um die Nachbarschaft vor Feinstoffbelastung zu schützen. In der Praxis geht es zumeist um Holzöfen, die vielfach in Gebäuden nachgerüstet werden. Vom Verbot betroffen sind 15 Bebauungspläne der Stadt, darunter große Gebiete wie die Hammerhalde, Wöschhalde, Kopsbühl und Deutenberg.

Bereits 2007 beschlossen: Inzwischen hat die CDU-Fraktion herausgefunden, dass der Gemeinderat gar nicht mehr abstimmen muss. Denn das Stadtparlament hat bereits 2007 die Aufhebung des Verbrennungsverbotes beschlossen. Allerdings hat die Stadtverwaltung am 14. Juli 2009 den Technischen Ausschuss informiert, dass eine Änderung aller betroffenen Bebauungspläne so kompliziert und zu teuer wäre, dass die Verwaltung von dieser Änderung absehen wolle. Der Ausschuss nahm dies seinerzeit ohne Widerstand zur Kenntnis. Allerdings, so betont jetzt die CDU, sei damit der Gemeinderatsbeschluss keineswegs aufgehoben worden. Der Beschluss sei vielmehr rechtsgültig. Der Gemeinderat, der am nächsten Mittwoch das Thema behandelt, müsse jetzt nur noch beschließen, entsprechende Geldmittel bereitzustellen, um die Bebauungspläne abzuändern. Darüber wird soll nun nächste Woche abgestimmt werden.

Breite Mehrheit: Im Technischen Ausschuss signalisierten die Fraktionen von CDU, FDP und Freien Wählern, dass sie mit diesem Vorschlag einverstanden seien. Diese drei Fraktionen haben die Mehrheit im Gemeinderat. Marcel Klinge (FDP) sagte, seiner Fraktion gehe das darum, dass Bürger nicht diskriminiert werden, die sich wegen des Verbotes bisher keinen Holzofen zulegen konnten. Helga Baur (Grüne) wandte sich gegen eine Veränderung. Das Verbot sei in der Topografie begründet "und die ändert sich nicht".

Hohe Kosten: Die Stadtverwaltung selbst sieht keine Veranlassung, das Verbot zu ändern. Für eine rechtssichere Abwägungsentscheidung müsse die Stadt eine gutachterliche Einzelfallbetrachtung der möglichen Emmissionen in den Quartieren einholen. Möglicherweise könnten die 15 Bebauungspläne in vier Quartiersbereiche (Hammerhalde, Wöschhalde, Altensteig/Kopsbühl und Deutenberg) zusammengefasst werden. Der finanzielle Aufwand für die Begutachtung jedes dieser vier Bereiche beziffert die Verwaltung zwischen 26 000 und 74 000 Euro, also insgesamt zwischen rund 100 000 und 300 000 Euro. Dazu kämen noch Umplanungskosten für die Änderung der 15 Bebauungspläne von rund 200 000 Euro.